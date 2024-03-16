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Published Сегодня, 06:43

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Updated Сегодня, 06:45

Никита Кологривый встал в планку с новосибирским блогером

Никита Кологривый встал в планку с новосибирским блогером

16 марта 2024, 06:43
Фото: Ирина Шевель / atas.info
Актер продемонстрировал отличную физическую форму и прервал упражнение только для общения с публикой.

16 марта Никита Кологривый находится в Новосибирске. Звезда сериала «Слово пацана» выступает приглашенным гостем на кинофестивале «Семейные традиции».

Во время общения со зрителями 29-летний актер принял вызов от новосибирского блогера Ольги Платоновой, более известной как Сибирская Круэлла. Актер продемонстрировал отличную физическую форму и прервал упражнение только для общения с публикой. К слову, предлагать звездным гостям встать в планку стало традицией для блогера.

Видео: Ирина Шевель / atas.info

Также актер рассказал о своем любимом месте в родном городе.

Никита Кологривый назвал любимое место в Новосибирске
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