Никита Кологривый встал в планку с новосибирским блогером

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
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Updated Сегодня, 06:45
16 марта Никита Кологривый находится в Новосибирске. Звезда сериала «Слово пацана» выступает приглашенным гостем на кинофестивале «Семейные традиции».
Во время общения со зрителями 29-летний актер принял вызов от новосибирского блогера Ольги Платоновой, более известной как Сибирская Круэлла. Актер продемонстрировал отличную физическую форму и прервал упражнение только для общения с публикой. К слову, предлагать звездным гостям встать в планку стало традицией для блогера.