Никита Кологривый встал в планку с новосибирским блогером

Во время общения со зрителями 29-летний актер принял вызов от новосибирского блогера Ольги Платоновой, более известной как Сибирская Круэлла. Актер продемонстрировал отличную физическую форму и прервал упражнение только для общения с публикой. К слову, предлагать звездным гостям встать в планку стало традицией для блогера.