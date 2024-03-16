Эксперты назвали Обь самой грязной рекой России

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Вода в реке Обь стали экстремально грязной. Об заявила начальник Обь-Иртышского УГМС Наталья Криворучко на совещании комитета Госдумы по экологии.
«В 2023 году на территории управления было зафиксировано 226 случаев загрязнения. Из низ высокого — 142 случая, экстремально высокого — 84», — сказала специалист.
Эксперты пришли к неутешительному выводу, что в Обь-Иртышском бассейне нет чистой воды. Только один из 108 створов в бассейне имеет второй класс чистоты воды, остальные — третий класс, что говорит о сильном загрязнении.
В Минприроды назвали Обь самой грязной рекой России. В воде нашли почти всю таблицу Менделеева.