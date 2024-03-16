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Эксперты назвали Обь самой грязной рекой России

Эксперты назвали Обь самой грязной рекой России

16 марта 2024, 09:08
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
За год исследователи зафиксировали 84 случая экстремально высокого загрязнения и 142 — высокого.

Вода в реке Обь стали экстремально грязной. Об заявила начальник Обь-Иртышского УГМС Наталья Криворучко на совещании комитета Госдумы по экологии.

«В 2023 году на территории управления было зафиксировано 226 случаев загрязнения. Из низ высокого — 142 случая, экстремально высокого — 84», — сказала специалист.

Эксперты пришли к неутешительному выводу, что в Обь-Иртышском бассейне нет чистой воды. Только один из 108 створов в бассейне имеет второй класс чистоты воды, остальные — третий класс, что говорит о сильном загрязнении.

В Минприроды назвали Обь самой грязной рекой России. В воде нашли почти всю таблицу Менделеева.

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#Общество#Новосибирск#Вода#Минприроды#Река Обь#Алёна Рогонова#Чистая вода
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