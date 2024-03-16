Павел Прилучный снялся вместе с женой в комедии «Неприличные гости». Смотрим трейлер

Павел Прилучный и Зепюр Брутян поженились в 2022 году. У пары есть сын, у Прилучного — еще двое детей от предыдущего брака с Агатой Муцениеце. По иронии судьбы недавно актрису заподозрили в романе с другим актером из Новосибирска — Никитой Кологривым.