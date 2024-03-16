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Актер из Новосибирска Павел Прилучный снялся вместе с женой в комедии

Павел Прилучный снялся вместе с женой в комедии «Неприличные гости». Смотрим трейлер

16 марта 2024, 04:50
Фото: kinopoisk.ru

Актер из Новосибирска Павел Прилучный снялся вместе с женой в комедии

Фильм «Неприличные гости» выйдет в прокат весной 2024 года. Супруги играют пару, в отношениях которой кипят настоящие страсти.

Актер Павел Прилучный снялся в одном фильме со своей женой Зепюр Брутян. Лента «Неприличные гости» (18+) выйдет в прокат весной 2024 года. Для пары это не первый опыт совместных съемок. Пара познакомилась на съемках сериала «В клетке».

«Мы играем семейную пару. Были рады снова сняться в кино вместе, тем более с такими артистами», — рассказала супруга Прилучного.

Соседей героев Прилучного и Зепюр сыграла другая семейная пара — Максим Лагашкин и Екатерина Стулова. Для них это тоже не в новинку, пару можно увидеть вместе в сериале «Жуки».

Видео: youtube.com / «Киноафиша Трейлеры»

В фильме также сыграли Владимир Сычев и Янина Студилина. Режиссером выступил Гога Мамаджанян, для него это первая работа. Фильм снят кинокомпанией братьев Андреасян.

По сюжету главные герои картины давно живут в постылом браке и знакомятся с новыми соседями, у которых страсти как раз кипят.

Павел Прилучный и Зепюр Брутян поженились в 2022 году. У пары есть сын, у Прилучного — еще двое детей от предыдущего брака с Агатой Муцениеце. По иронии судьбы недавно актрису заподозрили в романе с другим актером из Новосибирска — Никитой Кологривым.

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