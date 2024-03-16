Школа выплатит 165 тысяч ученице, которая покалечилась на уроке физкультуры

В декабре 2020 года ученица начальных классов после неудачно выполненного спортивного элемента почувствовала боль в шее и в груди. Учитель физкультуры отправил девочку в медицинский кабинет, родителям о травме не сообщили. Девочка пожаловалась маме, та отвела ее к врачу. Травматолог диагностировал у девочки множественные переломы грудного отдела позвоночника, закрытый компрессионный перелом двух шейных позвонков.