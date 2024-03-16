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Новосибирская школа выплатит 165 тысяч рублей ученице за перелом позвоночника

Школа выплатит 165 тысяч ученице, которая покалечилась на уроке физкультуры

16 марта 2024, 08:32
Фото: 1MI

Новосибирская школа выплатит 165 тысяч рублей ученице за перелом позвоночника

Девочка сломала позвоночник в нескольких местах, выполняя кувырок через голову. Учитель физкультуры отправил девочку в медицинский кабинет, родителям о травме не сообщили.

Новосибирская школа выплатит 165 тысяч рублей ученице, которая получила перелом позвоночника на уроке физкультуры. Об этом сообщает пресс-служба Управления судебного департамента региона.

В декабре 2020 года ученица начальных классов после неудачно выполненного спортивного элемента почувствовала боль в шее и в груди. Учитель физкультуры отправил девочку в медицинский кабинет, родителям о травме не сообщили. Девочка пожаловалась маме, та отвела ее к врачу. Травматолог диагностировал у девочки множественные переломы грудного отдела позвоночника, закрытый компрессионный перелом двух шейных позвонков.

Три месяца ребенку нельзя было сидеть, ее перевели на домашнее обучение и ограничили физические нагрузки в течение двух лет. В 2021 году девочка прошла три курса реабилитации в клинике.

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Мать пострадавшей подала в суд на школу. Суд иск удовлетворил, матери присудили 15 тысяч рублей, девочке — 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Со школы также взыскали расходы по проведению экспертизы — 56 800 рублей и госпошлину — 600 рублей.

Однако департамент образования мэрии Новосибирска подал апелляцию. Ответчик сообщил, что девочка после травмы посещала школу еще шесть дней. Суд доводы департамента образования не принял, иск оставили без удовлетворения.

Учитель физкультуры отправил девочку в медицинский кабинет, родителям о травме не сообщили.

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