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Столетние жительницы Новосибирской области проголосовали на выборах президента

Столетние жительницы Новосибирской области проголосовали на выборах президента

16 марта 2024, 08:51
Фото: 1MI
Члены комиссии пришли к почетным избирателям домой, чтобы они могли проголосовать.

Две 100-летние жительницы Новосибирской области проголосовали на выборах президента РФ. Информация опубликована на сайте регионального Избиркома.

Елена Обоянцева проживает в селе Мошковского района. В 2023 году в честь круглой даты она раскрыла секрет своего долголетия журналистам: «Жить дальше и радоваться каждому новому дню».

Матрена Маздюк из Тогучинского района отпраздновала свой юбилей в первый день 2024 года.

Матрена Семеновна Маздюк, Елена Петровна ОбоянцеваМатрена Семеновна Маздюк, Елена Петровна Обоянцева
Матрена Семеновна Маздюк, Елена Петровна Обоянцева
Фото: телеграм-канал Новосибирский облизбирком

Ранее Избирком назвал самые активные районы Новосибирской области на выборах-2024. Первое место занимает Маслянинский район — 50,93%, с небольшим отрывом за ним идет Чановский район — 49,41%. Тройку самых осознанных граждан замыкают жители Тогучинского района — 48,36%.

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