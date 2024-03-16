Столетние жительницы Новосибирской области проголосовали на выборах президента

Две 100-летние жительницы Новосибирской области проголосовали на выборах президента РФ. Информация опубликована на сайте регионального Избиркома.



Елена Обоянцева проживает в селе Мошковского района. В 2023 году в честь круглой даты она раскрыла секрет своего долголетия журналистам: «Жить дальше и радоваться каждому новому дню».