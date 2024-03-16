Столетние жительницы Новосибирской области проголосовали на выборах президента

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
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Две 100-летние жительницы Новосибирской области проголосовали на выборах президента РФ. Информация опубликована на сайте регионального Избиркома.
Елена Обоянцева проживает в селе Мошковского района. В 2023 году в честь круглой даты она раскрыла секрет своего долголетия журналистам: «Жить дальше и радоваться каждому новому дню».
Матрена Маздюк из Тогучинского района отпраздновала свой юбилей в первый день 2024 года.
Ранее Избирком назвал самые активные районы Новосибирской области на выборах-2024. Первое место занимает Маслянинский район — 50,93%, с небольшим отрывом за ним идет Чановский район — 49,41%. Тройку самых осознанных граждан замыкают жители Тогучинского района — 48,36%.