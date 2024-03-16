«Угомоните мальчика»: Алексей Панин* высмеял Никиту Кологривого

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
Modified Сегодня, 03:26
Updated Сегодня, 03:26
Актер Алексей Панин* раскритиковал коллегу Никиту Кологривого за нелестные высказывания в адрес именитых коллег.
«Угомоните этого мальчика несчастного. Он снялся в одном сериале. Он позволяет себе хамские высказывания в адрес великих людей. Ты не актер. Какой-то Никита… Потрогай меня за ногу!» — говорит на опубликованном видео Панин*.
Панин* утверждает, что его любили сами Владимир Этуш и Вячеслав Шалевич.
16 марта Никита Кологривый станет гостем фестиваля семейного кино в Новосибирске. Он примет участие в торжественном открытии и проведет автограф-сессию.
В марте 2024 года Мосгорсуд утвердил заочный арест Панина* за оправдание терроризма.
*признан Минюстом РФ иноагентом.