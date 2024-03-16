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Алексей Панин* высмеял актера из Новосибирска Никиту Кологривого

«Угомоните мальчика»: Алексей Панин* высмеял Никиту Кологривого

16 марта 2024, 03:22
Фото: vk.com / idkologrivyy

Алексей Панин* высмеял актера из Новосибирска Никиту Кологривого

Кологривый ранее усомнился в таланте Иннокентия Смоктуновского и Александра Абдулова, назвав их роли скучными.

Актер Алексей Панин* раскритиковал коллегу Никиту Кологривого за нелестные высказывания в адрес именитых коллег.

«Угомоните этого мальчика несчастного. Он снялся в одном сериале. Он позволяет себе хамские высказывания в адрес великих людей. Ты не актер. Какой-то Никита… Потрогай меня за ногу!» — говорит на опубликованном видео Панин*.

Панин* утверждает, что его любили сами Владимир Этуш и Вячеслав Шалевич.

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16 марта Никита Кологривый станет гостем фестиваля семейного кино в Новосибирске. Он примет участие в торжественном открытии и проведет автограф-сессию.

В марте 2024 года Мосгорсуд утвердил заочный арест Панина* за оправдание терроризма.

*признан Минюстом РФ иноагентом.

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