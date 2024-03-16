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Явка в первый день голосования за президента в Новосибирске составила 23,65%

Явка в первый день голосования за президента в Новосибирске составила 23,65%

16 марта 2024, 03:03
Фото: 1MI
Участие в голосовании приняли 462 517 избирателей. Дистанционно проголосовал 144 231 человек.

15 марта явка избирателей в Новосибирской области составила 23,65%. Участие в голосовании приняли 462 517 избирателей. Данные приведены без учета дистанционного голосования, сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Новосибирской области. Дистанционно проголосовал 144 231 человек (59%).

Общая явка по стране — 27,55%.

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Среди районов по региону лидирует Маслянинский район — 50,93% (проголосовали 8 914 избирателей). На втором месте находится Чановский район — 49,41% (7 802 избирателя), на третьем — Тогучинский район — 48,36% (18 541 избиратель).

Среди районов Новосибирска самыми осознанными оказались жители Первомайского района — 19,09% (12 087 избирателей), Центрального района — 18,41% (9 334 избирателя). Тройку лидеров замыкает Железнодорожный район — 18,23% (7 200 избирателей).

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