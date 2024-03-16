Явка в первый день голосования за президента в Новосибирске составила 23,65%

15 марта явка избирателей в Новосибирской области составила 23,65%. Участие в голосовании приняли 462 517 избирателей. Данные приведены без учета дистанционного голосования, сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Новосибирской области. Дистанционно проголосовал 144 231 человек (59%).