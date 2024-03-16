Житель Новосибирской области выиграл квартиру в викторине на выборах президента

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
15 марта, в первый день голосования на выборах президента РФ, разыграли квартиру в Новосибирске. Обладателем стал участник под номером 262350. Также определили владельца автомобиля «Москвич 3», разыграли по пять телевизоров, холодильников и стиральных машин. Полный список выигрышных номеров опубликован на сайте викторины.
16 и 18 марта разыграют еще две квартиры и остальные призы.
Ранее Atas.info сообщал, что организатором викторины выступает фонд «Единство». Руководство скрывает источники финансирования и местонахождение квартир.
Официально викторина не связана с выборами и приурочена к 111-летию летчика Александра Покрышкина.