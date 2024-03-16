Житель Новосибирской области выиграл квартиру в викторине на выборах президента

15 марта, в первый день голосования на выборах президента РФ, разыграли квартиру в Новосибирске. Обладателем стал участник под номером 262350. Также определили владельца автомобиля «Москвич 3», разыграли по пять телевизоров, холодильников и стиральных машин. Полный список выигрышных номеров опубликован на сайте викторины.