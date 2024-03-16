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Published Сегодня, 04:18

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Житель Новосибирской области выиграл квартиру в викторине на выборах президента

Житель Новосибирской области выиграл квартиру в викторине на выборах президента

16 марта 2024, 04:18
Фото: 1MI
16 и 18 марта разыграют еще две квартиры и остальные призы. Среди них четыре автомобиля и больше 300 ценных призов.

15 марта, в первый день голосования на выборах президента РФ, разыграли квартиру в Новосибирске. Обладателем стал участник под номером 262350. Также определили владельца автомобиля «Москвич 3», разыграли по пять телевизоров, холодильников и стиральных машин. Полный список выигрышных номеров опубликован на сайте викторины.

16 и 18 марта разыграют еще две квартиры и остальные призы.

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Ранее Atas.info сообщал, что организатором викторины выступает фонд «Единство». Руководство скрывает источники финансирования и местонахождение квартир.

Официально викторина не связана с выборами и приурочена к 111-летию летчика Александра Покрышкина.

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