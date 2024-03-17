Актер Никита Кологривый устроил скандал после встречи с фанатами

Posted Сегодня, 02:52
Published Сегодня, 02:52
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Updated Сегодня, 02:54
В Новосибирске актер Никита Кологривый возмутился после встречи с поклонниками в кинотеатре «Победа». Он высказал свое мнение о неумении руководства кинотеатра гостеприимно принимать гостей.
Кологривый утверждает, что организация настолько плоха, что он вынужден был покинуть кинотеатр. Он обещал провести фан-встречу в более демократичном месте, чтобы избежать таких «хозяев», которые не дружелюбны к людям, которых актер привез в Новосибирск для развития киноиндустрии.
Пресс-служба Корпорации развития Новосибирской области прокомментировала ситуацию, сообщив, что произошло небольшое недопонимание между руководством кинотеатра «Победа» и одним из членов команды актера, но все разъяснения были даны, и Никита вернулся к автограф-сессии со своими поклонниками.