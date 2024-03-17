atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:52

Published Сегодня, 02:52

Modified Сегодня, 02:54

Updated Сегодня, 02:54

Кологривый поругался с руководством

Актер Никита Кологривый устроил скандал после встречи с фанатами

17 марта 2024, 02:52
Фото: Екатерина Бабкина
Кологривый поругался с руководством

В Новосибирске актер Никита Кологривый устроил скандал после встречи с фанатами

Актер Никита Кологривый обвинил хозяев кинотеатра «Победа» в Новосибирске в неумении встречать гостей и заявил, что они плохо организуют фан-встречи.

В Новосибирске актер Никита Кологривый возмутился после встречи с поклонниками в кинотеатре «Победа». Он высказал свое мнение о неумении руководства кинотеатра гостеприимно принимать гостей.

Кологривый утверждает, что организация настолько плоха, что он вынужден был покинуть кинотеатр. Он обещал провести фан-встречу в более демократичном месте, чтобы избежать таких «хозяев», которые не дружелюбны к людям, которых актер привез в Новосибирск для развития киноиндустрии.

Пресс-служба Корпорации развития Новосибирской области прокомментировала ситуацию, сообщив, что произошло небольшое недопонимание между руководством кинотеатра «Победа» и одним из членов команды актера, но все разъяснения были даны, и Никита вернулся к автограф-сессии со своими поклонниками.

Никита Кологривый встал в планку с новосибирским блогером
Узнать подробнее
Читайте также:
Никита Кологривый назвал любимое место в НовосибирскеНикита Кологривый прилетел в Новосибирск и первым делом поел шаурму
#Общество#Новосибирск#Эмилия Губарева#Фанаты#Руководство#Фан-встреча#Актер
Подпишитесь
Секрет ажурных блинов на Масленицу раскрыла повар-блогер из Новосибирска
13 марта, 01:49
50 тысяч рублей за совместную жизнь — новая выплата супругам-юбилярам
14 марта, 03:59
Присвоил деньги для научных работ. Ученого обвинили в мошенничестве
14 марта, 01:51
«Взяла ведро в туалете»: сибирячка бросила тело новорожденного малыша в подполе
13 марта, 09:32
Как будут учиться школьники Новосибирска в дни выборов президента РФ 15 и 16 марта
13 марта, 04:27
Безработная бизнесвумен претендует на пост мэра Новосибирска
13 марта, 12:06