Актер Никита Кологривый устроил скандал после встречи с фанатами

Кологривый утверждает, что организация настолько плоха, что он вынужден был покинуть кинотеатр. Он обещал провести фан-встречу в более демократичном месте, чтобы избежать таких «хозяев», которые не дружелюбны к людям, которых актер привез в Новосибирск для развития киноиндустрии.