Автобус «Чемкент-Новосибирск» с 56 пассажирами перевернулся в Алтайском крае

В момент аварии в автобусе находились 56 человек, включая двух водителей и 54 пассажиров, среди которых было трое детей. В результате происшествия пострадали семеро взрослых, получивших незначительные травмы. Им была оказана медпомощь, один из пострадавших был госпитализирован в городскую больницу.