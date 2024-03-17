Автобус «Чемкент-Новосибирск» с 56 пассажирами перевернулся в Алтайском крае

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Утром 17 марта на трассе в Алтайском крае произошло ДТП с пассажирским автобусом, который направлялся из Чемкента в Новосибирск. По информации МЧС России по Алтайскому краю, водитель автобуса не справился с управлением, и транспортное средство перевернулось на бок.
В момент аварии в автобусе находились 56 человек, включая двух водителей и 54 пассажиров, среди которых было трое детей. В результате происшествия пострадали семеро взрослых, получивших незначительные травмы. Им была оказана медпомощь, один из пострадавших был госпитализирован в городскую больницу.
Движение по трассе не было затруднено, автобус был поднят и признан исправным. Водители отправились в Казахстан на том же транспорте, а пассажиров доставили в Новосибирск на другом автобусе.