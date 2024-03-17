Бастрыкин потребовал доложить о сломавшей в подъезде позвоночник школьнице

Ранее стало известно, что 9-летней девочке потребуется долгое время для восстановления после падения. Семья обратилась к управляющей компании с просьбой о составлении мирового соглашения и определении всех затрат. Однако, увидев необходимую сумму, они изменили свое решение и обратились в Следственный комитет.