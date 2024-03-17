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Девочка сломала позвоночник в подъезде

Бастрыкин потребовал доложить о сломавшей в подъезде позвоночник школьнице

17 марта 2024, 13:42
Фото: 1MI
Девочка сломала позвоночник в подъезде
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о проверке случая, в котором 9-летняя школьница сломала позвоночник в подъезде.

Александр Бастрыкин проявил интерес к произошедшему несчастному случаю на улице Дмитрия Шмонина, где в прошлом декабре школьница сломала позвоночник в подъезде.

Ранее стало известно, что 9-летней девочке потребуется долгое время для восстановления после падения. Семья обратилась к управляющей компании с просьбой о составлении мирового соглашения и определении всех затрат. Однако, увидев необходимую сумму, они изменили свое решение и обратились в Следственный комитет.

Следственные органы СК России по Новосибирской области начали проводить проверку данного случая. В воскресенье, 17 марта, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал отчет по данной ситуации.

Напомним, 15 марта председатель Следственного комитета России заинтересовался ходом проверки инцидента, в результате которого пострадала 9-летняя девочка от рук нескольких подростков.

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#Общество#Новосибирск#Проверка#Следственный комитет#Инцидент#Эмилия Губарева#Школьница#Александр Бастрыкин
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