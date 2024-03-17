Бастрыкин потребовал доложить о сломавшей в подъезде позвоночник школьнице

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Александр Бастрыкин проявил интерес к произошедшему несчастному случаю на улице Дмитрия Шмонина, где в прошлом декабре школьница сломала позвоночник в подъезде.
Ранее стало известно, что 9-летней девочке потребуется долгое время для восстановления после падения. Семья обратилась к управляющей компании с просьбой о составлении мирового соглашения и определении всех затрат. Однако, увидев необходимую сумму, они изменили свое решение и обратились в Следственный комитет.
Следственные органы СК России по Новосибирской области начали проводить проверку данного случая. В воскресенье, 17 марта, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал отчет по данной ситуации.
Напомним, 15 марта председатель Следственного комитета России заинтересовался ходом проверки инцидента, в результате которого пострадала 9-летняя девочка от рук нескольких подростков.