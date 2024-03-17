Блогер Мамикс полетел по миру, чтобы купить лотерейные билеты на 1 миллион рублей

Posted Сегодня, 03:51
Published Сегодня, 03:51
Modified Сегодня, 04:03
Updated Сегодня, 04:03
Блогер из Новосибирска Mamix (Максим Монахов) запустил масштабный челлендж. Вместе с командой ютубер полетел в кругосветное путешествие ради покупки лотерейных билетов. Поездка началась 13 марта, когда команда блогера вылетела из Москвы в Йоханнесбург, ЮАР. Сейчас команда уже находится в Стамбуле, Турция. Также в планах посетить Китай, Южную Корею, Бразилию, Японию, Великобританию.
Ребята хотят проверить, сколько можно выиграть в разных странах, какие призы предлагают в странах с разной экономикой.
В каждой из 10 стран Мамикс потратит на билеты 100 тысяч рублей, всего 1 млн рублей. Поездка продлится около 15 дней. Команда назвала это всемирной проверкой лотерейных билетов.
По итогам поездки блогер выпустит видео, в котором расскажет, сколько удалось выиграть в лотереях.
Максим Монахов, более известный как Мамикс, родился в 1996 году в Рубцовске. Несколько лет назад переехал в Новосибирск, где продолжил снимать свои эксперименты и выкладывать на YouTube. На его канале сейчас больше 15,3 млн подписчиков.