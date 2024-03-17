Блогер Мамикс полетел по миру, чтобы купить лотерейные билеты на 1 миллион рублей

Максим Монахов, более известный как Мамикс, родился в 1996 году в Рубцовске. Несколько лет назад переехал в Новосибирск, где продолжил снимать свои эксперименты и выкладывать на YouTube. На его канале сейчас больше 15,3 млн подписчиков.