Двухлетний ребенок в Новосибирске застрял в сиденье от унитаза

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
Все случилось вечером 16 марта в Первомайском районе города. Родители вызвали спасателей МАСС.
Сообщалось, что у двухлетнего ребенка застряла на голове пластиковая накладка на унитаз. Ее сняли. Ребенка передали родителям. Малыш в медицинской помощи не нуждался.
Напомним, ранее женщина из Новосибирска едва не лишилась пальцев — ее рука застряла в блендере. Они успешно освободили ее палец и оказали первую помощь.