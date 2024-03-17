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Ребенок застрял

Двухлетний ребенок в Новосибирске застрял в сиденье от унитаза

17 марта 2024, 05:36
Фото: 1MI
Ребенок застрял
В Новосибирске ребенок надел на голову пластиковое сиденье унитаза. Родители пытались сами снять его с головы ребенка, но у них ничего не получилось.

Все случилось вечером 16 марта в Первомайском районе города. Родители вызвали спасателей МАСС.

Сообщалось, что у двухлетнего ребенка застряла на голове пластиковая накладка на унитаз. Ее сняли. Ребенка передали родителям. Малыш в медицинской помощи не нуждался.

Фото: МАСС

Напомним, ранее женщина из Новосибирска едва не лишилась пальцев — ее рука застряла в блендере. Они успешно освободили ее палец и оказали первую помощь.

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#Общество#Новосибирск#Дети#Эмилия Губарева#Спасатели МАСС
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