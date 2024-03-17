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Девочка пострадала

Годовалая девочка пострадал в страшном ДТП. Ее увезли в больницу

17 марта 2024, 04:00
Фото: ГИБДД по НСО
Девочка пострадала

Годовалая девочка пострадал в ДТП в Новосибирске

В Новосибирске произошло ДТП, в результате которого пострадал годовалый ребенок. Он был доставлен в медицинское учреждение.

Маленький ребенок пострадал в аварии, которая произошла в Новосибирске возле парка Кирова. Инцидент произошел вечером 16 марта в Ленинском районе города.

По информации Госавтоинспекции, в 20:20 произошло столкновение двух автомобилей — Mazda Demio, за рулем которого находился 37-летний водитель, и Honda, которой управлял 31-летний мужчина.

В результате аварии пострадал пассажир в автомобиле Honda — годовалая девочка. Ее доставили в медицинское учреждение, но пока нет информации о тяжести полученных травм.

Напомним, ранее пьяный водитель без прав врезался в стоящий грузовик. Автомобиль стал грудой металла.

Пьяный водитель без прав врезался в стоящий грузовик. Автомобиль стал грудой металла
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