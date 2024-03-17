Годовалая девочка пострадал в страшном ДТП. Ее увезли в больницу

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Маленький ребенок пострадал в аварии, которая произошла в Новосибирске возле парка Кирова. Инцидент произошел вечером 16 марта в Ленинском районе города.
По информации Госавтоинспекции, в 20:20 произошло столкновение двух автомобилей — Mazda Demio, за рулем которого находился 37-летний водитель, и Honda, которой управлял 31-летний мужчина.
В результате аварии пострадал пассажир в автомобиле Honda — годовалая девочка. Ее доставили в медицинское учреждение, но пока нет информации о тяжести полученных травм.
Напомним, ранее пьяный водитель без прав врезался в стоящий грузовик. Автомобиль стал грудой металла.