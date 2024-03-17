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Какие районы в лидерах по голосованию

Избирком назвал районы Новосибирской области по явке на выборах президента РФ

17 марта 2024, 06:33
Фото: nso.ru
Какие районы в лидерах по голосованию
Избирательная комиссия Новосибирской области обнародовала актуальные данные по явке на выборах президента РФ в регионе.

Председатель Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо представила Губернатору Андрею Травникову отчет о ходе выборов Президента России в регионе. Губернатор подчеркнул, что все три дня голосования люди приходят на участки достаточно равномерно и активность новосибирцев высокая.

«Конечно, ожидаем, что в воскресенье людей будет побольше. Пойдут те, кто традиционно привык ходить в воскресный день. Радует дружелюбная, позитивная атмосфера — для людей это действительно важное событие, кто-то это воспринимает как праздник — приходят целыми семьями, с маленькими детьми. Очень мало каких-то организационных накладок, замечаний, споров, выборы проходят как действительно важное, уникальное государственное событие. Можно сказать, что уже половина новосибирских избирателей приняли участие в голосовании», — отметил глава региона.

Ольга Благо доложила, что в воскресенье, 17 марта в восемь часов утра все участковые комиссии начали свою работу.

«У нас есть уже определившиеся лидеры на данном этапе: Сузунский район — явка 74,56%, Тогучинский район — 72,55%, Маслянинский — 72,4%. Ни на каких участках никаких нарушений не было допущено, в течение всех трёх дней в помещениях для голосования работает более 3500 наблюдателей, обеспечивается непосредственный контроль за соблюдением избирательного законодательства», — уточнила Председатель Избирательной комиссии Новосибирской области.
Явка в первый день голосования за президента в Новосибирске составила 23,65%
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