Избирком назвал районы Новосибирской области по явке на выборах президента РФ

Председатель Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо представила Губернатору Андрею Травникову отчет о ходе выборов Президента России в регионе. Губернатор подчеркнул, что все три дня голосования люди приходят на участки достаточно равномерно и активность новосибирцев высокая.