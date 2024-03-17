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Дом стоит 42 млн

Коттедж с зимним садом продают под Новосибирском за 42 млн рублей

17 марта 2024, 11:46
Фото: N1.ru
Дом стоит 42 млн
В пригороде Новосибирска выставили на продажу двухэтажный коттедж с зимним садом. Стоимость недвижимости составляет более 40 млн рублей.

В коттеджном поселке «Морские просторы», рядом с Новосибирском, выставлен на продажу двухэтажный дом с зимним садом. Цена составляет 42 млн рублей.

Фото: N1.ru

Дорога до дома проходит по асфальту, а до Обского моря можно дойти всего за 15 минут. В особняке есть спальни, ванные комнаты, а также зимний сад и теплый балкон на втором этаже. Нижний этаж выполнен в восточном стиле. Объект оборудован системой охраны и видеонаблюдения.

Фото: N1.ru

На участке площадью 19,5 соток расположены волейбольная площадка, детская зона и место для бассейна. Дополнительно имеется теплый гараж на две машины.

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