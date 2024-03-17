Коттедж с зимним садом продают под Новосибирском за 42 млн рублей

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
В коттеджном поселке «Морские просторы», рядом с Новосибирском, выставлен на продажу двухэтажный дом с зимним садом. Цена составляет 42 млн рублей.
Дорога до дома проходит по асфальту, а до Обского моря можно дойти всего за 15 минут. В особняке есть спальни, ванные комнаты, а также зимний сад и теплый балкон на втором этаже. Нижний этаж выполнен в восточном стиле. Объект оборудован системой охраны и видеонаблюдения.
На участке площадью 19,5 соток расположены волейбольная площадка, детская зона и место для бассейна. Дополнительно имеется теплый гараж на две машины.