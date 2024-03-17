Коттедж с зимним садом продают под Новосибирском за 42 млн рублей

Дорога до дома проходит по асфальту, а до Обского моря можно дойти всего за 15 минут. В особняке есть спальни, ванные комнаты, а также зимний сад и теплый балкон на втором этаже. Нижний этаж выполнен в восточном стиле. Объект оборудован системой охраны и видеонаблюдения.