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Published Сегодня, 09:59

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Кологривый танцует

Никита Кологривый пустился в пляс в Новосибирском зоопарке

17 марта 2024, 09:59
Фото: Новосибирский зоопарк
Кологривый танцует
Актер Никита Кологривый присоединился к гуляниям Масленицы в Новосибирском зоопарке, где танцевал с посетителями и показал свое мастерство в сольном танце.

Актер Никита Кологривый праздновал Масленицу в Новосибирском зоопарке. Мероприятие было в полном разгаре. На видеозаписи можно увидеть, как люди танцуют под аккордеонную музыку. Также выступают ходулисты и артисты в нарядных костюмах скоморохов.

Кологривый принял участие в одном из танцев с другой участницей мероприятия, а потом актер продемонстрировал сольный танец.

Напомним, что Никита Кологривый приехал в Новосибирск 15 марта. В кинотеатре «Победа» прошла автограф-сессия с участием актера. После встречи с фанатами он устроил скандал по поводу организации мероприятия.

Актер Никита Кологривый устроил скандал после встречи с фанатами
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#Общество#Видео#Новосибирск#Эмилия Губарева#Новосибирский зоопарк#Масленица#Актер#Никита Кологривый
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