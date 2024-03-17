Никита Кологривый пустился в пляс в Новосибирском зоопарке

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Актер Никита Кологривый праздновал Масленицу в Новосибирском зоопарке. Мероприятие было в полном разгаре. На видеозаписи можно увидеть, как люди танцуют под аккордеонную музыку. Также выступают ходулисты и артисты в нарядных костюмах скоморохов.
Кологривый принял участие в одном из танцев с другой участницей мероприятия, а потом актер продемонстрировал сольный танец.
Напомним, что Никита Кологривый приехал в Новосибирск 15 марта. В кинотеатре «Победа» прошла автограф-сессия с участием актера. После встречи с фанатами он устроил скандал по поводу организации мероприятия.