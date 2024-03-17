Никита Кологривый пустился в пляс в Новосибирском зоопарке

Актер Никита Кологривый праздновал Масленицу в Новосибирском зоопарке. Мероприятие было в полном разгаре. На видеозаписи можно увидеть, как люди танцуют под аккордеонную музыку. Также выступают ходулисты и артисты в нарядных костюмах скоморохов.