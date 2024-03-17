Пляски и сожжение чучела: как прошла Масленица в Новосибирске

Posted Сегодня, 18:04
Published Сегодня, 18:04
Modified Сегодня, 18:06
Updated Сегодня, 18:06
Праздник на Михайловской набережной отмечали с 12:00. Около главной сцены собрались сотни новосибирцев и яркие аниматоры. Горожане могли сфотографироваться с мультгероями, арлекинами на ходулях и просто интересными персонажами.
Праздник открыла вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. По случаю праздника она надела яркое пальто, оформленное в стиле хохломы.
Весь день гости мероприятия могли принять участие в традиционных русских забавах. Новосибирцы водили хороводы, перетягивали канат, играли в ручеек и даже дрались — забавы ради, конечно.
На главной сцене в течение праздника выступали различные артисты. Праздник приобретал по-настоящему народный дух.
Кстати, по-особому одевались не только аниматоры, но и гости. На многих горожанах можно было заметить яркую верхнюю одежду. Праздник был «солнечным», несмотря на пасмурную погоду.
К концу мероприятия прошло традиционное сожжение чучело, что символизирует прощание с зимой. Правда, на ближайшую неделю синоптики прогнозируют похолодание.