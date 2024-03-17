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Posted Сегодня, 18:04

Published Сегодня, 18:04

Modified Сегодня, 18:06

Updated Сегодня, 18:06

Масленицу отмечали весь день

Пляски и сожжение чучела: как прошла Масленица в Новосибирске

17 марта 2024, 18:04
Фото: Иван Колодеев / atas.info
Масленицу отмечали весь день

В Новосибирске ярко отметили Масленицу

17 марта новосибирцы провожали зиму — отмечали русскую Масленицу. Главной площадкой праздника стала Михайловская набережная. Показываем, как прошли народные гуляния.

Праздник на Михайловской набережной отмечали с 12:00. Около главной сцены собрались сотни новосибирцев и яркие аниматоры. Горожане могли сфотографироваться с мультгероями, арлекинами на ходулях и просто интересными персонажами.

На празднике было много аниматоровНа празднике было много аниматоров
На празднике было много аниматоровНа празднике было много аниматоров
На празднике было много аниматоровНа празднике было много аниматоров
На празднике было много аниматоров
Фото: Иван Колодеев / atas.info

Праздник открыла вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. По случаю праздника она надела яркое пальто, оформленное в стиле хохломы.

Анна Терешкова подобрала удачный нарядАнна Терешкова подобрала удачный наряд
Анна Терешкова подобрала удачный нарядАнна Терешкова подобрала удачный наряд
Анна Терешкова подобрала удачный наряд
Фото: Иван Колодеев / atas.info

Весь день гости мероприятия могли принять участие в традиционных русских забавах. Новосибирцы водили хороводы, перетягивали канат, играли в ручеек и даже дрались — забавы ради, конечно.

Для новосибирцев провели разные забавыДля новосибирцев провели разные забавы
Для новосибирцев провели разные забавыДля новосибирцев провели разные забавы
Для новосибирцев провели разные забавыДля новосибирцев провели разные забавы
Для новосибирцев провели разные забавыДля новосибирцев провели разные забавы
Для новосибирцев провели разные забавы
Фото: Иван Колодеев / atas.info

На главной сцене в течение праздника выступали различные артисты. Праздник приобретал по-настоящему народный дух.

Яркий праздник был и на сценеЯркий праздник был и на сцене
Яркий праздник был и на сценеЯркий праздник был и на сцене
Яркий праздник был и на сценеЯркий праздник был и на сцене
Яркий праздник был и на сценеЯркий праздник был и на сцене
Яркий праздник был и на сценеЯркий праздник был и на сцене
Яркий праздник был и на сцене
Фото: Иван Колодеев / atas.info

Кстати, по-особому одевались не только аниматоры, но и гости. На многих горожанах можно было заметить яркую верхнюю одежду. Праздник был «солнечным», несмотря на пасмурную погоду.

Люди приходили в ярких костюмахЛюди приходили в ярких костюмах
Люди приходили в ярких костюмахЛюди приходили в ярких костюмах
Люди приходили в ярких костюмахЛюди приходили в ярких костюмах
Люди приходили в ярких костюмахЛюди приходили в ярких костюмах
Люди приходили в ярких костюмахЛюди приходили в ярких костюмах
Люди приходили в ярких костюмах
Фото: Иван Колодеев / atas.info

К концу мероприятия прошло традиционное сожжение чучело, что символизирует прощание с зимой. Правда, на ближайшую неделю синоптики прогнозируют похолодание.

В конце праздника сожгли чучелоВ конце праздника сожгли чучело
В конце праздника сожгли чучелоВ конце праздника сожгли чучело
В конце праздника сожгли чучело
Фото: Иван Колодеев / atas.info
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