Подросток в джинсах со стразами пропала в Новосибирске. Она не вернулась домой

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:35
Updated Сегодня, 04:35
Виктория Кондрухова исчезла 16 марта. Она проживает в Центральном районе, ей 15 лет.
Приметы: рост 164 см, худощавое телосложение, длинные русые волосы, голубые глаза. Была одета в черную дубленку с капюшоном, черные со стразами джинсы, черные с белой подошвой ботинки и черную шапку.
Если у вас есть любая информация о местонахождении подростка, сообщите по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.
Напомним, ранее пропавшую школьницу нашли под Москвой — она тайно сменила прическу и уехала. Ее поиски длились больше недели.