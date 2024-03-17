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Posted Сегодня, 04:33

Published Сегодня, 04:33

Modified Сегодня, 04:35

Updated Сегодня, 04:35

Девушка исчезла

Подросток в джинсах со стразами пропала в Новосибирске. Она не вернулась домой

17 марта 2024, 04:33
Фото: Изображение Midjourney
Девушка исчезла

Девушка-подросток в джинсах со стразами пропала в Новосибирске

В Новосибирске ищут пропавшую 15-летнюю девушку, которая не вернулась домой. Об этом сообщили волонтеры отряда «ЛизаАлерт».

Виктория Кондрухова исчезла 16 марта. Она проживает в Центральном районе, ей 15 лет.

Приметы: рост 164 см, худощавое телосложение, длинные русые волосы, голубые глаза. Была одета в черную дубленку с капюшоном, черные со стразами джинсы, черные с белой подошвой ботинки и черную шапку.

Если у вас есть любая информация о местонахождении подростка, сообщите по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.

Фото: ЛизаАлерт

Напомним, ранее пропавшую школьницу нашли под Москвой — она тайно сменила прическу и уехала. Ее поиски длились больше недели.

Пропавшую школьницу нашли под Москвой — она тайно сменила прическу и уехала
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#Общество#Новосибирск#Дети#Пропал#Поиск#Пропажа#Эмилия Губарева
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