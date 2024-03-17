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Цирковая гимнастка сорвалась с высоты на шоу Гии Эрадзе в Новосибирске

Цирковая гимнастка сорвалась с высоты на шоу Гии Эрадзе в Новосибирске

17 марта 2024, 03:31
Фото: 1MI
В Новосибирске произошел несчастный случай с цирковой гимнасткой, которая упала с высоты во время своего выступления. Сейчас она находится в больнице.

Инцидент произошел во время представления «Королевский цирк» Гии Эрадзе. Гимнастка попыталась дотянуться руками до кольца, на котором она держалась ногами. Однако она не смогла его захватить и упала на арену.

При ударе о пол гимнастка получила травмы. Ее доставили со сцены на носилках и передали врачам скорой помощи, после чего она была госпитализирована в одну из городских больниц. В настоящее время ей проводят обследование, сообщил организатор шоу.

Сама гимнастка отметила, что высота была небольшой и она решила не вставать после падения, чтобы избежать дополнительных проблем. Она сообщила, что сейчас проходит обследование и ее состояние хорошее.

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#Общество#Новосибирск#Травма#Эмилия Губарева#Падение#Цирк
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