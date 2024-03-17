Цирковая гимнастка сорвалась с высоты на шоу Гии Эрадзе в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
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Updated Сегодня, 03:33
Инцидент произошел во время представления «Королевский цирк» Гии Эрадзе. Гимнастка попыталась дотянуться руками до кольца, на котором она держалась ногами. Однако она не смогла его захватить и упала на арену.
При ударе о пол гимнастка получила травмы. Ее доставили со сцены на носилках и передали врачам скорой помощи, после чего она была госпитализирована в одну из городских больниц. В настоящее время ей проводят обследование, сообщил организатор шоу.
Сама гимнастка отметила, что высота была небольшой и она решила не вставать после падения, чтобы избежать дополнительных проблем. Она сообщила, что сейчас проходит обследование и ее состояние хорошее.