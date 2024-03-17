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Движение будет ограничено

Улица Промышленная в Новосибирске станет уже. Ее раскопают из-за работ

17 марта 2024, 04:49
Фото: atas.info
Движение будет ограничено

Улицу сузят на два месяца в Дзержинском районе Новосибирска

В Дзержинском районе Новосибирска сузят улицу Промышленная. На участке будут делать ремонт.

В Дзержинском районе Новосибирска улица Промышленная будет сужена на два метра на протяжении двух месяцев, начиная с 18 марта и заканчиваясь 15 мая, сообщили в мэрии.

Сужение проезжей части связано с проведением работ по прокладке наружных сетей водоснабжения и канализации.

Во время ограничений, водителям рекомендуется быть внимательными, следовать указаниям информационных щитов и дорожных знаков, а также соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, движение на улицах Семьи Шамшиных и Лазурной частично закрыли из-за проведения земляных работ. Ограничения будут действовать до конца марта.

Проезд на улицах Семьи Шамшиных и Лазурной ограничат в Новосибирске — сроки и причина
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#Транспорт#Новосибирск#Автомобили#Эмилия Губарева#Ограничение движения#Дзержинский район#Дорожные знаки
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