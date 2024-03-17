Улица Промышленная в Новосибирске станет уже. Ее раскопают из-за работ

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
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Updated Сегодня, 04:51
В Дзержинском районе Новосибирска улица Промышленная будет сужена на два метра на протяжении двух месяцев, начиная с 18 марта и заканчиваясь 15 мая, сообщили в мэрии.
Сужение проезжей части связано с проведением работ по прокладке наружных сетей водоснабжения и канализации.
Во время ограничений, водителям рекомендуется быть внимательными, следовать указаниям информационных щитов и дорожных знаков, а также соблюдать правила дорожного движения.
Напомним, движение на улицах Семьи Шамшиных и Лазурной частично закрыли из-за проведения земляных работ. Ограничения будут действовать до конца марта.