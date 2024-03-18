«Я свои обязательства выполнил»: Артем Скатов уходит с должности вице-мэра

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
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Updated Сегодня, 04:47
В Новосибирске Артем Скатов, который занимал должность вице-мэра города и отвечал за информационную политику, планирует покинуть свою должность после 22 марта. Он написал заявление на отпуск с последующим увольнением по собственному желанию.
По словам Скатова, он считает свое решение правильным и естественным, так как являлся политическим заместителем Анатолия Локтя. В апреле на его место придет новый руководитель, который будет формировать свою команду. Скатов выразил надежду на успех нового главы Новосибирска и заявил, что независимо от своей должности будет продолжать работать для развития города.
«Я свои обязательства выполнил. В апреле придёт новый руководитель, он будет формировать свою команду. Я желаю новому главе Новосибирска успехов. Ну, а я, вне зависимости от должности и места работы, продолжу прикладывать все усилия, чтобы наш любимый город развивался», — прокомментировал «Континенту Сибирь» свое решение Артем Скатов.
Напомним, еще в феврале этого года Артем Скатов искал новую работу. Он разместил два резюме на популярном сайте для поиска работников. В первом резюме он указал свое желание занимать должность руководителя проекта с заработной платой 500 тысяч рублей. Во втором резюме он предлагает себя на должность PR-директора, но уже без желаемой зарплаты.
Отметим, что 2022 году Скатова обвинили в клевете на депутата Госдумы Дмитрия Савельева после публикации в одном из Telegram-каналов. Он временно был приостановлен в своих обязанностях, но позже смог вернуться к работе. В июле 2023 года мировой суд признал Артема Скатова виновным и оштрафовал его на сумму 30 тысяч рублей. Артем Скатов работал заместителем мэра Новосибирска с октября 2016 года.