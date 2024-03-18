«Я свои обязательства выполнил»: Артем Скатов уходит с должности вице-мэра

Отметим, что 2022 году Скатова обвинили в клевете на депутата Госдумы Дмитрия Савельева после публикации в одном из Telegram-каналов. Он временно был приостановлен в своих обязанностях, но позже смог вернуться к работе. В июле 2023 года мировой суд признал Артема Скатова виновным и оштрафовал его на сумму 30 тысяч рублей. Артем Скатов работал заместителем мэра Новосибирска с октября 2016 года.