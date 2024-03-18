Авиакомпанию S7 снова оштрафовали за нехватку мест. На борт не пустили восемь человек

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
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Updated Сегодня, 08:58
Авиакомпанию «Сибирь» (S7 Airlanes) оштрафовали за овербукинг. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Компания отказала в перелете восьми пассажирам, которые купили билеты на рейсы из Новосибирска в Тюмень и из Челябинска в Новосибирск. На борту не было свободных мест.
Авиакомпанию привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям, совершенное повторно). Компанию оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Овербукинг — ситуация, когда на рейс продали больше билетов, чем мест в самолете. Некоторые авиакомпании делают это намеренно для гарантированной полной загрузки судна.
Это не первый случай овербукинга, зафиксированный в деятельности S7. Летом 2023 года двух пассажиров не пустили на самолет до Омска. Авиакомпанию оштрафовали также на 30 тысяч рублей.