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В Новосибирске авиакомпанию S7 снова оштрафовали за нехватку мест на борту

Авиакомпанию S7 снова оштрафовали за нехватку мест. На борт не пустили восемь человек

18 марта 2024, 08:52
Фото: Алина Гурицкая / atas.info

В Новосибирске авиакомпанию S7 снова оштрафовали за нехватку мест на борту

Компания отказала в перелете восьми пассажирам, которые купили билеты на рейсы из Новосибирск в Тюмень и из Челябинска в Новосибирск. На борту не было свободных мест.

Авиакомпанию «Сибирь» (S7 Airlanes) оштрафовали за овербукинг. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Компания отказала в перелете восьми пассажирам, которые купили билеты на рейсы из Новосибирска в Тюмень и из Челябинска в Новосибирск. На борту не было свободных мест.

Авиакомпанию привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям, совершенное повторно). Компанию оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Овербукинг — ситуация, когда на рейс продали больше билетов, чем мест в самолете. Некоторые авиакомпании делают это намеренно для гарантированной полной загрузки судна.

Это не первый случай овербукинга, зафиксированный в деятельности S7. Летом 2023 года двух пассажиров не пустили на самолет до Омска. Авиакомпанию оштрафовали также на 30 тысяч рублей.

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#Транспорт#Новосибирск#Штраф#Авиакомпания#Овербукинг#S7 Airlines#Алёна Рогонова
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