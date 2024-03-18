Авиакомпанию S7 снова оштрафовали за нехватку мест. На борт не пустили восемь человек

Авиакомпанию «Сибирь» (S7 Airlanes) оштрафовали за овербукинг. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Компания отказала в перелете восьми пассажирам, которые купили билеты на рейсы из Новосибирска в Тюмень и из Челябинска в Новосибирск. На борту не было свободных мест.