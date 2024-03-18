Драка в пиццерии и перчатка в салате: новосибирцы бурно отметили Масленицу

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
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Updated Сегодня, 08:54
В пятницу, 15 марта сотрудников агентства безопасности «ГВАРДИЯ» вызвали в пиццерию на улице Дуси Ковальчук. Двое весьма нетрезвых полицейских начали весьма бурно выяснять отношения.
«Во время потасовки уронили и сломали вешалку для одежды и стол, причинив ущерб в сумме свыше 10 тысяч рублей. Оба хулигана были задержаны», — сообщается в паблике агентства в социальной сети «ВКонтакте».
Одного из сибиряков передали в полицию, а второго медикам. Однако активная неделя на этом не закончилась. 16 марта бойцов ГБР вызвали в ресторан на Красном проспекте, где девушки отказались оплатить счет на сумму в 10 тысяч рублей.
Не обошлось и без символов праздника. Гвардейцев дважды вызывали разобраться с воришками, не пожелавшими честно купить блины на кассе. В итоге одного из них забрали в полицию, второй согласился расстаться с деньгами. Общая сумма похищенного составила 395 рублей.
Напомним, что новосибирцы шумно проводили Масленицу на Михайловской набережной.