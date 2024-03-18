Драка в пиццерии и перчатка в салате: новосибирцы бурно отметили Масленицу

Одного из сибиряков передали в полицию, а второго медикам. Однако активная неделя на этом не закончилась. 16 марта бойцов ГБР вызвали в ресторан на Красном проспекте, где девушки отказались оплатить счет на сумму в 10 тысяч рублей.