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У сотрудников агентства выдались насыщенные будни

Драка в пиццерии и перчатка в салате: новосибирцы бурно отметили Масленицу

18 марта 2024, 08:52
Фото: ВК / Агентство безопасности ГВАРДИЯ
У сотрудников агентства выдались насыщенные будни

В Новосибирске пьяные новосибирцы разгромили пиццерию

С 11 по 17 марта в России проходила Масленичная неделя. Часть новосибирцев регила подготовиться к Великому Посту весьма бурно и с обилием горячительных напитков.

В пятницу, 15 марта сотрудников агентства безопасности «ГВАРДИЯ» вызвали в пиццерию на улице Дуси Ковальчук. Двое весьма нетрезвых полицейских начали весьма бурно выяснять отношения.

«Во время потасовки уронили и сломали вешалку для одежды и стол, причинив ущерб в сумме свыше 10 тысяч рублей. Оба хулигана были задержаны», — сообщается в паблике агентства в социальной сети «ВКонтакте».

Одного из сибиряков передали в полицию, а второго медикам. Однако активная неделя на этом не закончилась. 16 марта бойцов ГБР вызвали в ресторан на Красном проспекте, где девушки отказались оплатить счет на сумму в 10 тысяч рублей.

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Не обошлось и без символов праздника. Гвардейцев дважды вызывали разобраться с воришками, не пожелавшими честно купить блины на кассе. В итоге одного из них забрали в полицию, второй согласился расстаться с деньгами. Общая сумма похищенного составила 395 рублей.

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