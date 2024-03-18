Два корейских кафе продают в Новосибирске. Сколько за них просят

Posted Сегодня, 01:34
Published Сегодня, 01:34
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Updated Сегодня, 01:36
В Новосибирске на продажу выставили два корейских кафе. За эти заведения владелец просит 8,5 млн рублей. Объявление опубликовано на одном из бесплатных сайтов.
В описании указано, что кафе предлагают доставку, имеют свою клиентскую базу и разработали стратегию развития. Покупателям не потребуются дополнительные финансовые затраты, так как эти заведения были открыты по франшизе.
По фотографиям видно, что объявление касается Kannam Chicken. Эти кафе находятся на улицах Пролетарской и Мясниковой.
Напомним, что в Новосибирске 16 марта прошло техническое открытие ресторана «Жерарня». Он расположен на улице Ленина и стоимость его открытия составила около 120 млн рублей. Меню ресторана предлагает блюда французской, русской и европейской кухни.