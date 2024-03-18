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Экс-прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев обжаловал приговор

Экс-прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев обжаловал приговор

18 марта 2024, 08:27
Фото: 1MI
В конце февраля гособвинение потребовало пересмотреть дело экс-прокурора Фалилеева, поскольку считает приговор слишком мягким.

Защита бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева обжаловала приговор. Об этом 18 марта сообщает «РБК Новосибирск» со ссылкой на адвоката Антонину Бартеневу. Дело с апелляционными жалобами направлено в Алтайский краевой суд. Вину Фалилеев не признает.

В конце февраля 2024 года гособвинение потребовало пересмотреть дело экс-прокурора Фалилеева, поскольку считает приговор слишком мягким.

Обвинение и защита обжаловали приговор новосибирскому экс-прокурору Фалилееву
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Приговор вынесли в январе. Фалилеева приговорили к девяти годам колонии строгого режима и штрафу 5,7 млн рублей. Также ему запретили занимать должности в госорганах в течение пяти лет. У экс-прокурора конфисковали имущество на сумму взятки — 2,8 млн рублей, земельный участок площадью 800 кв. метров, автомобиль «Хавейл», три карабина.

Фалилеева признали виновным в получении 11 млн рублей от бывшего директора завода «Винап» Олега Ярового и действовал в его интересах.

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