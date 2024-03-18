Экс-прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев обжаловал приговор

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
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Updated Сегодня, 08:29
Защита бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева обжаловала приговор. Об этом 18 марта сообщает «РБК Новосибирск» со ссылкой на адвоката Антонину Бартеневу. Дело с апелляционными жалобами направлено в Алтайский краевой суд. Вину Фалилеев не признает.
В конце февраля 2024 года гособвинение потребовало пересмотреть дело экс-прокурора Фалилеева, поскольку считает приговор слишком мягким.
Приговор вынесли в январе. Фалилеева приговорили к девяти годам колонии строгого режима и штрафу 5,7 млн рублей. Также ему запретили занимать должности в госорганах в течение пяти лет. У экс-прокурора конфисковали имущество на сумму взятки — 2,8 млн рублей, земельный участок площадью 800 кв. метров, автомобиль «Хавейл», три карабина.
Фалилеева признали виновным в получении 11 млн рублей от бывшего директора завода «Винап» Олега Ярового и действовал в его интересах.