Экс-прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев обжаловал приговор

Приговор вынесли в январе. Фалилеева приговорили к девяти годам колонии строгого режима и штрафу 5,7 млн рублей. Также ему запретили занимать должности в госорганах в течение пяти лет. У экс-прокурора конфисковали имущество на сумму взятки — 2,8 млн рублей, земельный участок площадью 800 кв. метров, автомобиль «Хавейл», три карабина.