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Губернатор Травников поздравил жителей региона с 10-й годовщиной Крымской весны

Губернатор Травников поздравил жителей региона с десятой годовщиной Крымской весны

18 марта 2024, 10:52
Фото: правительство Новосибирской области

Губернатор Травников поздравил жителей региона с 10-й годовщиной Крымской весны

В Центральном парке Новосибирска прошло праздничное мероприятие, посвященное десятилетию со дня воссоединения Крыма с Россией.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что жители Крыма за десять лет прошли большой путь.

«Поздравляю вас с десятилетием Крымской весны! Это знаковый праздник, очень важная для нас дата. За этот период крымчане прошли очень большой путь от отстаивания своего права через референдум, через защиту своей территории от нацистов, права войти в состав родной российской семьи, до внедрения всех государственных процедур, которые есть в нашей стране, активному включению в реализацию национальных проектов», — сказал Травников.

Всё это время в Крыму активно строили и сумели создать новую инфраструктуру: дороги, мосты, аэропорты, университеты, медицинские учреждения. Всё это — плоды совместных усилий крымчан и всей России.

По словам главы региона, время, особенно два последних года, показало, что решение о вхождении Крыма в состав России в 2014 году было очень важным и правильным.

Фото: правительство Новосибирской области

На празднике губернатор вручил нескольким жителям региона медали общественного признания «Отец солдата» — награду Всероссийского общественного движения «Отцы России». Медалью награждают мужчин, чьи сыновья проявили отвагу или героизм при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции.

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