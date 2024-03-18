Как распределились голоса на выборах президента по районам Новосибирска и области

Как отметила председатель новосибирского облизбиркома Ольга Благо 18 марта на оперативном совещании в правительстве региона в Новосибирске была явка 56,33% со 704 963 избирателями. По области предварительная явка в регионе составила 63,19% (проголосовали 1 392 596). Явка дистанционного голосования составила 93%. Регион показал лучшую явку за 20 лет.