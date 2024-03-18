Как распределились голоса на выборах президента по районам Новосибирска и области

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
По предварительным данным ЦИК, Владимир Путин получил 83,88% голосов избирателей, занимая первое место. Второе место занял Владислав Даванков с результатом 6,4%, а Николай Харитонов и Леонид Слуцкий замыкают список соответственно с 4,6% и 3,06%.
Районы-лидеры по голосованию в Новосибирской области: Сузунский, Маслянинский, Кочковский. В Новосибирске районы-лидеры: Центральный, Железнодорожный, Советский.
Как отметила председатель новосибирского облизбиркома Ольга Благо 18 марта на оперативном совещании в правительстве региона в Новосибирске была явка 56,33% со 704 963 избирателями. По области предварительная явка в регионе составила 63,19% (проголосовали 1 392 596). Явка дистанционного голосования составила 93%. Регион показал лучшую явку за 20 лет.