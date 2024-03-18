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Калина: жемчужина природы со множеством полезных свойств

18 марта 2024, 18:18
Калина — не просто ягода, а настоящая природная сокровищница, которая хранит в себе много тайн и полезных свойств. Уже в XVI веке в медицинских книгах появились рецепты лекарств на основе калины.

Современные исследования показывают, что калина содержит много витаминов А и С, антиоксидантов и флавоноидов. Все эти вещества делают ее отличным средством для укрепления иммунитета и профилактики вирусных заболеваний. Калина очень полезна для людей, работающих в опасных производствах, так как она выводит из организма радиоактивные вещества.

О свойствах этой ягоды редакции RuNews24.ru рассказала доктор биологических наук Наталья Балобанова.

Медик подчеркнула: при сборе и хранении калины важно помнить, что лучше всего собирать ягоды после первых заморозков, когда они становятся менее кислыми и пропадает горечь. Это не только облегчает использование ягод в кулинарии, но и помогает сохранить максимальное количество полезных свойств. Собранные ягоды можно заморозить, высушить или переработать, чтобы наслаждаться их вкусом и пользой в любое время года.

«Один из самых простых и вкусных способов использования калины — это приготовление варенья. Вам понадобится 1 килограмм ягод калины, 1 килограмм сахара и 1 стакан воды. Ягоды тщательно промываются, затем варятся в воде до мягкости, после чего добавляется сахар. Этот простой рецепт сохраняет вкус и полезность ягод, а также приносит уют в холодные вечера. Благодаря высокому содержанию пектинов, ягоды используют для приготовления мармелада», — посоветовала Наталья Балобанова.

Собеседник редакции также отметила, что калина находит применение не только в кулинарии, но и в других областях. Например, из нее можно приготовить питательные маски для лица, которые помогают увлажнить и освежить кожу. Калиновый чай облегчает симптомы простуды и улучшает пищеварение, а калиновое масло используется в ароматерапии для расслабления и улучшения настроения.

«Также из ягод калины получают ценное масло, которое используется в фармацевтике и косметологии. Оно обладает антисептическими и противовоспалительными свойствами, которые делают его идеальным для ухода за кожей и волосами. Таким образом, калина — это не только ягода, но и настоящее сокровище здоровья и красоты. Включение ее в рацион и ежедневный уход открывают мир натурального благополучия и гармонии с природой», — заключила специалист.

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