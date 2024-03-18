Калина: жемчужина природы со множеством полезных свойств

Медик подчеркнула: при сборе и хранении калины важно помнить, что лучше всего собирать ягоды после первых заморозков, когда они становятся менее кислыми и пропадает горечь. Это не только облегчает использование ягод в кулинарии, но и помогает сохранить максимальное количество полезных свойств. Собранные ягоды можно заморозить, высушить или переработать, чтобы наслаждаться их вкусом и пользой в любое время года.