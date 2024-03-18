МЧС: В Амурской области под завалами оказались более 10 горняков

Posted Сегодня, 18:13
Published Сегодня, 18:13
Modified Сегодня, 18:16
Updated Сегодня, 18:16
В настоящий момент спасатели уже находятся на месте происшествия и проводят работу по освобождению заблокированных людей. Они проникают в разрез по вентиляционному уклону и проводят механизированную расчистку, пишет RTVI.
По предварительным данным, все 13 горняков, оказавшихся под завалами, живы. Отмечается, что в данный момент воздух в шахту поступает. Однако прямой связи с людьми нет.
Для оказания помощи пострадавшим выдвинулся отряд горноспасателей из Нерюнгри. Они прибудут на место через несколько часов. Еще один отряд отправился на вертолете из Хабаровска.
Обвал породы произошел в штреке комбината «Пионер» в Зейском районе области. «Пионер» — золотой рудник, принадлежащий Уральской горно-металлургической компании (УГМК).