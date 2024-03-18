«Надежность канатных дорог выходит на первый план»

И это одна из причин, почему Китай сейчас активизируется в попытках заключать договора на поставку своего подъемного оборудования и другой продукции сферы машиностроения: в нынешнем году в России будут введены собственные стандарты качества и безопасности в отношении подъемников, такая продукция будет проходить жесткую сертификацию. А пока канатки проходят границу и попадают на установку на курортах без сертификации. Это еще одна сложность для курортов, о которой они подчас не догадываются: дело в том, что о сбоях в работе или о недоработках такого подъемника станет известно только после его установки и ввода в эксплуатацию. И придется потом его доделывать или снова менять, это может грозить буквально разорением для курорта.