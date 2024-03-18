«Надежность канатных дорог выходит на первый план»

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Сегодня, чтобы качественно оборудовать горнолыжные трассы, приходится решать не только логистические, но и политико-экономические проблемы: грамотно выбрать производителя техники, не ошибившись в выборе партнера.
Сибирь встречает весну, однако зимний сезон фактически длится здесь гораздо дольше. Это на руку местным курортам: тот же горнолыжный отдых, который сегодня столь популярен, можно позволить себе и в марте, и в апреле. В 2023 году спрос на горнолыжный туризм в России в текущем сезоне вырос до 44% по отдельным направлениям, в нынешнем сезоне в Ассоциации туроператоров России уже отметили новый скачок роста популярности этой туристической сферы.
Сибирские красоты — где покататься?
Несмотря на довольно равнинный ландшафт Новосибирской области, тут вполне есть где покататься с гор. Правда, не все так близко к Новосибирску, но ради спорта и эмоций стоит выбираться на выходные на свежий воздух за город. Ближайший вариант — сноу-парк «Горский» в черте города. До других мест отдыха нужно будет доехать. Скажем, это горнолыжный комплекс «Корел-Иня» или круглогодичная база отдыха «Ключи». Чуть дальше, в 140 км от Новосибирска, — курорт «Юрманка», это предгорье Алтая, трассы здесь проложены на склонах горы Глухариной. Между прочим, «Юрманка» единственный курорт в регионе, где есть кресельная канатная дорога. Примерно на том же расстоянии от столицы области — база отдыха «Пихтовый гребень».
Можно отправиться и подальше. Скажем, в 155 км от Новосибирска, на границе Новосибирской и Кемеровской областей, находится известный горнолыжный комплекс «Танай», здесь очень комфортные трассы.
Если же планировать отдых на большее количество дней, то вариантов больше. В Алтае, в 475 км от Новосибирска, это курорт «Манжерок» Сбербанка РФ, он активно развивается и еще будет прирастать новой инфраструктурой и новыми трассами. Там же, на Алтае — знаменитый курорт «Белокуриха», настоящая жемчужина Алтайского края, с великолепными горными пейзажами. Недаром Белокуриху даже сравнивают с такими европейскими курортами, как Давос и Куршевель. Здесь обилие трасс, и для профи, и для новичков. А в 6-7 часах езды на автомобиле — курорт Шерегеш, еще одна популярная точка притяжения сегодня для любителей горных лыж, с большим выбором мест размещения и различными трассами.
«Это древние подъемники!»
При этом инфраструктура сибирских курортов требует серьезного переоснащения. Это касается не только мест размещения. Подъемники на многих горнолыжных базах устаревшие.
«Продолжу рассказывать про подъемники. Почти все они, кроме сектора Б, древние. Какие-то сильно старше меня. Отдельный треш — это выкаты с них. Зачастую выкаты из дерева, даже немного не покрытого снегом, бывает выходишь на доски, бывает просто на голый лед», — делится, к примеру, впечатлениями турист, побывавший на Шерегеше в нынешнем сезоне.
А в прошлом году Ростехнадзор обнаруживал нарушения в эксплуатации канатных дорог на Шерегеше. В частности, установленный там недавно подъемник не прошел регистрацию в государственном реестре, и его не освидетельствовали перед началом эксплуатации, то есть фактически подъемник по бумагам является объектом незавершенного строительства.
Почему курорты используют старое оборудование? Это понятно, потому что подобная реконструкция требует больших вложений. Каким-то курортам везет больше, например, тот же «Манжерок» благодаря своим инвесторам может развиваться быстро и успешно. Обычные небольшие курорты вынуждены ждать, когда власти или бизнес обратят внимание на необходимость их обновления.
Экономия или лишние траты?
Но сегодня это обновление будет еще и вынужденным. С уходом с российского рынка многих европейских компаний пострадала и сфера горнолыжных подъемников: автрийские, швейцарские, немецкие компании, их производящие, перестали работать с Россией. Doppelmayr Seilbahnen GmbH, Poma, Bartholet — канатные дороги этих брендов еще работают на российских трассах, но им нужно обслуживание, контроль, проверки, замена деталей, сервис. И в какой-то момент — замена. Ни первую, ни вторую задачи западные производители выполнить уже не могут — по крайней мере, в обозримом будущем. А работу курорта останавливать нельзя.
Значит, на сцену выходят другие бренды. Очевиднее всего, это будут азиатские компании, такие, которые имеют опыт производства подъемников. Подобные сооружения используются, к примеру, в Китае — там есть свои горнолыжные курорты. Половину местного рынка там занимает компания BMHRI, это структура государственного машиностроительного концерна Sinomach Group. Этот бренд пытается двигаться и в Россию, присматриваясь к регионам, которые поближе к границе с Китаем (тот же Приморский край, Кемеровская, Иркутская области). Появятся ли там китайские канатные дороги, пока неизвестно. Но эксперты отрасли предостерегают: если курорт соглашается на оснащение своих трасс китайскими подъемниками, он должен быть готов к сложностям и, скорее всего, к дополнительным вложениям средств, то есть стремление решить проблему бюджетным способом обернется только лишними же тратами.
«Во-первых, уже имеющийся опыт взаимодействия России с китайскими брендами показывает, что на первый план выходят сложности с обеспечением надежности, а также не выстроены логистические цепочки поставок запчастей. Из Китая приходит до 40% брака в комплектующих — поясняет экономист Сергей Воропаев. — Вторая проблема — китайские подъемники не дотягивают не только до европейских стандартов качества, но и до российских».
И это одна из причин, почему Китай сейчас активизируется в попытках заключать договора на поставку своего подъемного оборудования и другой продукции сферы машиностроения: в нынешнем году в России будут введены собственные стандарты качества и безопасности в отношении подъемников, такая продукция будет проходить жесткую сертификацию. А пока канатки проходят границу и попадают на установку на курортах без сертификации. Это еще одна сложность для курортов, о которой они подчас не догадываются: дело в том, что о сбоях в работе или о недоработках такого подъемника станет известно только после его установки и ввода в эксплуатацию. И придется потом его доделывать или снова менять, это может грозить буквально разорением для курорта.
«Российские компании могут заработать 3,5 триллиона рублей!»
Сертификация важна не только с точки зрения безопасности, но и для обеспечения бесперебойной работы канатной дороги в российских условиях. «Основная часть этого оборудования не соответствует установленным в России требованиями технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 „О безопасности машин и оборудования“ (например, рассчитана для эксплуатации при температуре до минус 20 градусов, что не соответствует нашим климатическим условиям от плюс 40 до минус 40 градусов)», — рассказывает председатель Технического комитета по стандартизации ТК 289 «Краны грузоподъемные и машины непрерывного транспорта» Георгий Плотников, говоря о ввозимой сегодня в страну технике.
Те же европейские канатные дороги, хоть и произведенные лидерами рынка, но эксплуатирующиеся уже не первое десятилетие, порой не выдерживают русских морозов! В этом сезоне в Сибири они не раз давали сбои. В Шерегеше, рассказывают туристы, уже при минус 20 порой не работало до 40% подъемников на трассах. Иногда канатки зависали, были даже случаи перебоев на два часа, а люди оставались висеть в креслах. Что же говорить о китайских канатных дорогах, которые просто не выдержат сибирского обжигающего холода!
Зато российская подобная техника, естественно, учитывает подобные природные аномалии. Скажем, российские крановые заводы производят грузоподъемные машины, предназначенные для работы даже в экстремальных условиях Крайнего Севера, в арктической зоне. Естественно, и канатные дороги, создаваемые российскими компаниями, отличаются надежностью и при этом соответствуют техническим регламентам как Европы, так и России. Подъемники делают компании «ТверьКанатДор», «РУСЛЕТ», НКД, «ТР Системы». Интересно, что федеральные власти поддерживают стремление инвесторов, владельцев и организаторов российских курортов, привлекать на свои территории именно отечественное оборудование. «Важно, что инвестиции идут не на закупку импортного оборудования, а на заказы для наших предприятий», — считает министр экономического развития Максим Решетников.
«В структуре внутреннего валового продукта России доля импорта сократилась с 19% до 17%. Казалось бы, это совсем маленькая разница. Но в масштабах ВВП, учитывая суммы, это имеет огромное значение, — отмечает Сергей Воропаев. — Ведь фактически это означает, что эту освободившуюся нишу смогут занять российские компании, выступив реальными конкурентами зарубежного бизнеса. И эти 2% разницы — целых 3,5 трлн рублей. Безусловно, эти деньги российская экономика должна вкладывать в собственную промышленность, а не в покупки зарубежного оборудования, даже несмотря на дружественное партнерство с Китаем, Индией, Турцией, ОАЭ или какими-то другими странами. А самые перспективные секторы экономики для наших производителей сегодня — это туризм, машиностроение, IT-технологии. И при усилиях российского бизнеса, с поддержкой со стороны государства, задачи импортозамещения вполне решаемы в ближайшей перспективе».