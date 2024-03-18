«Не про содержанок»: Никита Кологривый снимет фильм про новосибирского ученого

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
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Updated Сегодня, 07:13
Никита Кологривый снимет фильм про новосибирского ученого. Об этом рассказал артист на пресс-конференции в рамках кинофестиваля «Семейные традиции».
«Фильм о сибирских геологах. Сегодня (16 марта. — Прим. ред.) была встреча с Николаем Петровичем Похиленко — это наш выдающийся земляк, ученый-геолог. Тот человек, который выбрал развитие Новосибирской области вместо Канады», — рассказал Кологривый.
По словам гендиректора Корпорации развития НСО Александра Зырянова, для съемок фильма в регионе планируют построить «Фабрику научного кино» в Академпарке.
«Такой проект у нас есть, решение принято, есть деньги на стройку. Нам до запуска медиапарка нужно около года. И первый фильм будет про Похиленко».
По словам главы Корпорации развития НСО, работа над фильмом уже началась.
«Никита был в Академгородке, поговорил по поводу перспектив своего фильма. Мы подбираем оборудование, нам нужно, чтобы через год оно у нас всё было. Мы начинаем искать кадры, это достаточно серьезный вопрос. Кого-то будем даже переманивать из других регионов».
Справка
Похиленко Николай Петрович — академик РАН, профессор, доктор геолого-минералогических наук. Заслуженный геолог РФ. Лауреат Международной алмазной премии. Направления деятельности: минералогия и геохимия кимберлитов и литосферной мантии. Геология алмазных месторождений и методов их прогнозирования и поисков.
Сам Кологривый считает, что успех проекта невозможен без качественного материала.
«Без материала невозможно ничего. Можно построить киностудию, купить камеры. Но пока не будет сценария, это всё бессмысленно. Поэтому я привез сюда своих коллег, сценаристов, которых я замотивировал тем, что у нас есть очень инетерсные люди. Я хочу написать сценарий о наших ученых. Про Академгородок, про молодежь, которая там тусуется. Мне хочется рассказать не про содержанок, а про сибиряков, которые думают головой».