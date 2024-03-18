Никита Кологривый назвал талисман новосибирского ХК «Сибирь» чушпаном

На льду «Сибирь-Арены» актер примерил форму хоккейного клуба «Сибирь» и снялся в нескольких видеороликах, на одном из которых он в образе Кощея из «Слово пацана» «спрашивает» за морковку с талисмана клуба — Злого снеговика.