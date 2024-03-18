Никита Кологривый назвал талисман новосибирского ХК «Сибирь» чушпаном

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
На льду «Сибирь-Арены» актер примерил форму хоккейного клуба «Сибирь» и снялся в нескольких видеороликах, на одном из которых он в образе Кощея из «Слово пацана» «спрашивает» за морковку с талисмана клуба — Злого снеговика.
«Я за этот лед стою, что ты молчишь? Команда тебе всё, и ты всё команде. Мы этого чушпана больше на лёд не пускаем», — говорит на видео Кологривый.
Но в итоге Снеговик дает «слово пацана», и его оставляют в команде.
Слово «чушпан» относится к уголовному жаргону. Им обычно называют мужчину, которого можно избивать, унижать, отбирать деньги. Слово обрело популярность после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».