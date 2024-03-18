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Published Сегодня, 12:41

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Никита Кологривый назвал талисман новосибирского ХК «Сибирь» чушпаном

Никита Кологривый назвал талисман новосибирского ХК «Сибирь» чушпаном

18 марта 2024, 12:41
Фото: кадры из видео ХК «Сибирь»
Актер посетил тренировку хоккейного клуба «Сибирские снайперы», играющего в Молодежной хоккейной лиге.

На льду «Сибирь-Арены» актер примерил форму хоккейного клуба «Сибирь» и снялся в нескольких видеороликах, на одном из которых он в образе Кощея из «Слово пацана» «спрашивает» за морковку с талисмана клуба — Злого снеговика.

«Я за этот лед стою, что ты молчишь? Команда тебе всё, и ты всё команде. Мы этого чушпана больше на лёд не пускаем», — говорит на видео Кологривый.

Но в итоге Снеговик дает «слово пацана», и его оставляют в команде.

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Видео: видео ХК «Сибирь»
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Слово «чушпан» относится к уголовному жаргону. Им обычно называют мужчину, которого можно избивать, унижать, отбирать деньги. Слово обрело популярность после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Актер Никита Кологривый находится в Новосибирске уже несколько дней. Поездка у актера насыщенная. Ранее звезда сериала «Слово пацана» посетил фестиваль «Семейные традиции», где дал интервью и провел автограф-сессию, Новосибирский зоопарк, провел фан-встречу на «Гастрокорте».

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