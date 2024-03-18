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Никита Кологривый посетил Новосибирск

Никита Кологривый рассказал, сыграет ли Жириновского в байопике о лидере ЛДПР

18 марта 2024, 07:50
Фото: Ирина Шевель / atas.info
Никита Кологривый посетил Новосибирск

Актер из Новосибирска Никита Кологривый рассказал, сыграет ли Жириновского

Звезда сериала «Слово пацана» попросил не говорить об этом как о решенном деле. Пока это лишь домыслы.

Разговоры о съемках Никиты Кологривого в роли Владимира Жириновского в байопике о лидере ЛДПР — не более, чем разговоры. Об этом сообщил артист на пресс-конференции на кинофестивале «Семейные традиции».

«Все заблуждаются, даже Слуцкий (действующий лидер партии ЛДПР. — Прим. ред.) этого не знает, буду играть его [Жириновского] или нет. Я поясню. Сняли мою шапку из сериала „Слово пацана“ и сравнили с шапкой Жириновского, когда он в ней был где-то. Слух дошел до ЛДПР, после этого господин Слуцкий вызвал меня к себе и спросил: „Хочешь ли ты сыграть Жириновского?“ Я ответил: „Конечно, хочу“. Потому что для меня это авторитет. Жириновский мне нравится как политик. Тут уже господь Бог решит, сыграю я его или нет».
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Сам артист видит себя в другой роли — литературного персонажа Стеньки Разина.

«Я считаю, что есть кандидатуры, которые точнее попадут в его органику, в его образно-мыслительный мир, чем я. Я бы лучше сыграл Стеньку Разина. Но если брать наших политиков, номер один — это Жириновский. Я считаю, что я популярный артист сейчас, и партия выбрала меня как первого кандидата. Но почему-то мне кажется, что я не сыграю его».
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