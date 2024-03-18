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Никита Кологривый снялся в новом сериале на ТНТ

Новосибирец Кологривый снялся в новом сериале на ТНТ

18 марта 2024, 10:01
Фото: Ирина Шевель / atas.info
Никита Кологривый снялся в новом сериале на ТНТ

Актер Никита Кологривый из Новосибирска стал персонажем «Волшебного участка»

Актер из Новосибирска Никита Кологривый снялся в сериале «Волшебный участок» на телеканале ТНТ. Проект представляет из себя фэнтезийный детектив с элементами комедии.

Изначально сериал показывали в онлайн-кинотеатре Okko в ноябре 2023 года, однако проект оказался настолько популярным, что его решил купить телеканал ТНТ. Главную роль в проекте исполнил звезда «Реальных пацанов» Николай Наумов, так же в нем задействованы Никита Кологривый, Филипп Янковский, Павел Деревянко, Ольга Медынич и Гоша Куценко. Режиссером выступил автор сериала «Перевал Дятлова» Степан Гордеев. Производством занимались компании Originals Production и «Место силы».

Сюжет сериала вертится вокруг бывшего полицейского Лехи Попова. Герой узнает, что его сестра Катя смертельно больна и просит брата оформить опекунство над восьмилетней племянницей. Жалея девочку, протагонист устраивается работать в участок ближе к родным.

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Однако «на земле» предпочитают шалить сказочные персонажи — Баба Яга и Змей Горыныч -, а Алексей пытается завязать с вредными привычками и стать хорошим опекуном. Получится ли это у него, зрители узнают 25 марта, когда состоится премьера проекта на ТНТ.

Как сообщили представители телеканала ТНТ, сериал «Волшебный участок» предлагает по-новому взглянуть на старый добрый мир сказок, знакомых всем нам с раннего детства. При этом в нем царит добрый юмор и пропагандируются семейные ценности.

Напомним, что Никита Кологривый намерен снять фильм про новосибирского ученого.

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