Новосибирец Кологривый снялся в новом сериале на ТНТ

Изначально сериал показывали в онлайн-кинотеатре Okko в ноябре 2023 года, однако проект оказался настолько популярным, что его решил купить телеканал ТНТ. Главную роль в проекте исполнил звезда «Реальных пацанов» Николай Наумов, так же в нем задействованы Никита Кологривый, Филипп Янковский, Павел Деревянко, Ольга Медынич и Гоша Куценко. Режиссером выступил автор сериала «Перевал Дятлова» Степан Гордеев. Производством занимались компании Originals Production и «Место силы».