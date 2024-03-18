Новосибирские прокуроры внесли мэрии представление о сосульках

Надзорным ведомством выявлены многочисленные недочеты в соблюдении техники безопасности. Несмотря на приход весны и ускоренное таяние снега, управляющие компании не считают нужным очищать крыши от сосулек и наледи, создавая тем самым угрозу жизни людей.