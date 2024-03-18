Новосибирские прокуроры внесли мэрии представление о сосульках

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Надзорным ведомством выявлены многочисленные недочеты в соблюдении техники безопасности. Несмотря на приход весны и ускоренное таяние снега, управляющие компании не считают нужным очищать крыши от сосулек и наледи, создавая тем самым угрозу жизни людей.
«Установлено, что мэрией города не обеспечен муниципальный контроль за исполнением правил благоустройства управляющими организациями и администрациями районов города. Прокурор города внес представление исполняющему обязанности мэра города Новосибирска с требованием устранить выявленные нарушения», — сообщили в прокуратуре.
Прокуроры взяли на контроль устранение нарушений администрацией города Новосибирска.
Напомним, что исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов раскритиковал работу управляющих компаний по уборке улиц от снега и льда.