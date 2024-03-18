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Прокуратура потребовала обезопасить новосибирцев от сосулек

Новосибирские прокуроры внесли мэрии представление о сосульках

18 марта 2024, 07:12
Фото: 1MI
Прокуратура потребовала обезопасить новосибирцев от сосулек

Прокуратура взяла на контроль очистку крыш от наледи и сосулек в Новосибирске

Прокуратурой города Новосибирска была проведена проверка в области соблюдения жилищного законодательства. В ходе инспекции обнаружились недочеты в сфере ЖКХ.

Надзорным ведомством выявлены многочисленные недочеты в соблюдении техники безопасности. Несмотря на приход весны и ускоренное таяние снега, управляющие компании не считают нужным очищать крыши от сосулек и наледи, создавая тем самым угрозу жизни людей.

«Установлено, что мэрией города не обеспечен муниципальный контроль за исполнением правил благоустройства управляющими организациями и администрациями районов города. Прокурор города внес представление исполняющему обязанности мэра города Новосибирска с требованием устранить выявленные нарушения», — сообщили в прокуратуре.
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Прокуроры взяли на контроль устранение нарушений администрацией города Новосибирска.

Напомним, что исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов раскритиковал работу управляющих компаний по уборке улиц от снега и льда.

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