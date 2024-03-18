Новосибирский астрофотограф прибыл на Байконур для сьемок запуска ракеты «Союз МС-25»

Участники полета должны провести на МКС двенадцать суток и вернуться на Землю на корабле «Союз МС-24» вместе с американкой Лорел О’Хара. Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб через год приземлятся вместе с Лорел Дайсон на «Союзе МС-25».