Новосибирский астрофотограф прибыл на Байконур для сьемок запуска ракеты «Союз МС-25»

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
В настоящий момент сибиряк уже прибыл на космодром. В настоящий момент он отдыхает и готовится к съемкам.
«Дико устали в дороге (расстояние ~2600км), теперь отсыпаемся, набираемся сил. Заряжаю аккумуляторы, буду держать вас в курсе событий!», — написал Алексей Поляков в личном аккаунте в социальной сети «ВКонтакте».
Однако новосибирец все же «потренировался на кошечках» и сделал несколько снимков пробегавшей мимо лисы. «Поснимал по дороге ее рыжешество», — пошутил Алексей Поляков.
В настоящий момент ракета «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-25» уже установлена на стартовый стол №31. Как сообщает РИА «Новости», после установки в летательное положение специалисты «Роскосмоса» подготовят ее к пуску.
Старт намечен на 21 марта. В основной экипаж входят космонавты Олег Новицкий (Российская Федерация), Марина Василевская (Республика Беларусь) и Трейси Дайсон (США). Дублирующим экипажем являются Иван Вагнер, Анастасия Ленкова и Дональд Петтит.
Участники полета должны провести на МКС двенадцать суток и вернуться на Землю на корабле «Союз МС-24» вместе с американкой Лорел О’Хара. Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб через год приземлятся вместе с Лорел Дайсон на «Союзе МС-25».