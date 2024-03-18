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Новосибирец уже прибыл на космодром Байконур

Новосибирский астрофотограф прибыл на Байконур для сьемок запуска ракеты «Союз МС-25»

18 марта 2024, 10:42
Фото: ВК / Личный аккаунт Алексея Полякова
Новосибирец уже прибыл на космодром Байконур

Запуск ракеты «Союз МС-25» снимет астрофотограф из новосибирска Алексей Поляков

21 марта с космодрома Байконур планируется запуск ракеты «Союз МС-25», приуроченный к юбилею Юрия Гагарина. Эпохальное событие намерен запечатлеть астрофотограф из Новосибирска Алексей Поляков.

В настоящий момент сибиряк уже прибыл на космодром. В настоящий момент он отдыхает и готовится к съемкам.

«Дико устали в дороге (расстояние ~2600км), теперь отсыпаемся, набираемся сил. Заряжаю аккумуляторы, буду держать вас в курсе событий!», — написал Алексей Поляков в личном аккаунте в социальной сети «ВКонтакте».

Однако новосибирец все же «потренировался на кошечках» и сделал несколько снимков пробегавшей мимо лисы. «Поснимал по дороге ее рыжешество», — пошутил Алексей Поляков.

В настоящий момент ракета «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-25» уже установлена на стартовый стол №31. Как сообщает РИА «Новости», после установки в летательное положение специалисты «Роскосмоса» подготовят ее к пуску.

Старт намечен на 21 марта. В основной экипаж входят космонавты Олег Новицкий (Российская Федерация), Марина Василевская (Республика Беларусь) и Трейси Дайсон (США). Дублирующим экипажем являются Иван Вагнер, Анастасия Ленкова и Дональд Петтит.

Участники полета должны провести на МКС двенадцать суток и вернуться на Землю на корабле «Союз МС-24» вместе с американкой Лорел О’Хара. Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб через год приземлятся вместе с Лорел Дайсон на «Союзе МС-25».

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