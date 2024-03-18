Новосибирцы проваливаются под лед — зафиксировано четыре случая

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Запрет на выезд техники зафиксировали рядом с селами Боровое, Красный Яр, Быстровка и в районе 31 километра автодороги К-17р (Новосибирск — Ярково). Пострадавших нет.
Еще один инцидент зафиксирован в селе Боровое 16 марта. Мужчина решил порыбачить и едва не утонул, когда под ним затрещал лед. Ему на помощь пришли специалисты Бердского поисково-спасательного отряда.
«Лед уже становится рыхлым и хрупким. В некоторых местах он не способен выдержать даже вес человека. Мы предупредили, а забота о собственной безопасности — это твой выбор», — сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Новосибирской области.
Напомним, что за неделю в регионе произошло 56 пожаров.