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Новосибирцев предупреждают о хрупкости льда

Новосибирцы проваливаются под лед — зафиксировано четыре случая

18 марта 2024, 12:30
Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области
Новосибирцев предупреждают о хрупкости льда

В Новосибирской области увеличилось число случаев провала машин под лед

В Новосибирской области зафиксированы случаи провала машин под тонкий лед в Новосибирском водохранилище. За неделю было отмечено четыре инцидента.

Запрет на выезд техники зафиксировали рядом с селами Боровое, Красный Яр, Быстровка и в районе 31 километра автодороги К-17р (Новосибирск — Ярково). Пострадавших нет.

Еще один инцидент зафиксирован в селе Боровое 16 марта. Мужчина решил порыбачить и едва не утонул, когда под ним затрещал лед. Ему на помощь пришли специалисты Бердского поисково-спасательного отряда.

«Лед уже становится рыхлым и хрупким. В некоторых местах он не способен выдержать даже вес человека. Мы предупредили, а забота о собственной безопасности — это твой выбор», — сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Новосибирской области.

Напомним, что за неделю в регионе произошло 56 пожаров.

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#Происшествия#Новосибирск#МЧС#Лед#Александр Ляхов#ГУ МЧС
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