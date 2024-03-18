Одиночество в пожилом возрасте: причины и преодоление

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
«Причин, по которым пенсионеры остаются одинокими, много. Зачастую проблема кроется в изменившемся характере. С возрастом пожилые люди становятся занудными, язвительными, раздражительными. Поэтому их дети и внуки не хотят лишний раз с ними общаться. Для некоторых невыносимо выслушивать, как они говорят „причитания, ворчания“ стариков», — заявила Евгения.
Также, по словам психолога, некоторым пожилым людям тяжело дается выход на пенсию. Они теряют не только любимую работу, но и связь с коллегами. Могут впасть в депрессию по этому поводу. И опять же все это отразится на характере.
«Большинство пенсионеров — консерваторы. Они не понимают своих детей, внуков, а те их. Разные взгляды на жизнь их отталкивают друг от друга. Поэтому о некоторых событиях в семье порой стараются не рассказывать пожилому родственнику, что бы тот не навязал свое мнение, либо не переживал — ведь с возрастом старые люди становятся впечатлительнее. Так постепенно теряется контакт с близкими».
Психолог отметила, что своих пожилых отца и мать их дети, которые уже давно взрослые, семейные люди, еще могут понять, то внуки (особенно молодежь) уже не могут с ними общаться. У них нет тем для разговора.
«Все мы знаем, что в основном пожилых интересует политика, саженцы, цены, да погода. Молодым это не интересно. Лишний раз они подумают, зачем мне звонить дедушке или бабушке? Получать наставления они не хотят, выслушивать жалобы тоже».
Еще одной частой причиной одиночества пенсионеров являются болезни. У всех своя жизни, и никто не рвется помогать немощным старикам. Из-за обострившихся заболеваний пожилые люди становятся навязчивыми, либо наоборот замкнутыми, раздражительными, озлобленными. Они постоянно говорят о смерти и это никому из его родных не поднимает настроение.
«Сейчас много социально активных пенсионеров. Все они любят поговорить и неважно на какие темы — обо всем на свете. Бабушкам легче найти товарищей, чем дедушкам. Они могут завязать разговор на улице, в магазине, поликлинике с незнакомцами. Порой видно, как они бродят либо одни, либо с подружками по паркам с палочками для ходьбы — в общем не засиживаются дома у телевизора, ведут спортивный образ жизни. А вот дедушки малоподвижны. Я бы советовала им хотя бы изредка выбираться на улицу, например, развернуть у себя во дворе шахматный клуб. Уверена, такие же одинокие пенсионеры к ним подтянутся».
Еще один совет пенсионерам от психолога — занимайтесь рукоделием, найдите хобби. Бабушкам рекомендуется вязать, вышивать, а дедушкам — рыбачить, охотиться, играть в интеллектуальные игры, ходить в общественную баню, что-то мастерить.
«Такие занятия улучшают настроение, внимание, память — все, что нужно для здоровья пожилого человека. И так можно найти друзей».
«Чаще звоните пожилому родственнику. Хотя бы пару-тройку раз в неделю, если чаще не получается. Попробуйте набраться терпения и просто выслушать его. Бабушкам и дедушкам многого и не надо — нужен только слушатель. Представьте, что вы один в пустой квартире 24 на 7, есть только телевизор, книги и радио, а живого общения нет. Им нужно выговорить все, что накопилось. Замечали же на улицах какую-нибудь бабушку, которая бубнит себе под нос — это из-за недостатка общения. Да, они могут загрузить своими проблемами, рассказать последний выпуск „Пусть говорят“ — просто примите это, выслушайте и забудьте. Зато бабуле будет приятно, что о ней вспомнили», — пояснили психолог.
Также специалист советует периодически устраивать посиделки с семьей. Приглашать пожилого родственника на ужин, праздники, навещать его.
Можно помочь пенсионеру найти друзей, хобби. Либо подарить питомца, которого он окружит заботой.
Если пожилой родственник болен, ему можно предложить переезд в частный пансионат, либо купить путевку в санаторий. Там он найдет друзей-ровесников, своих единомышленников, которые также сетуют на то, что их все позабыли.