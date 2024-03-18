Отечественные застройщики взяли курс на строительство частных домов

Он говорит о людях, которые не могут разместить свою семью из 4 человек в однокомнатной или двухкомнатной квартире. В Московском регионе и некоторых направлениях в Московской области практически невозможно купить студию за 9 миллионов рублей. Нет смысла приобретать такую площадь, если она не является инвестицией. Поэтому люди ищут возможность купить дом площадью не менее 90 квадратных метров с двумя спальнями и просторной гостиной-кухней.