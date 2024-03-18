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Published Сегодня, 15:12

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Updated Сегодня, 15:14

Отечественные застройщики взяли курс на строительство частных домов

18 марта 2024, 15:12
Отечественные строительные компании всё больше обращают внимание на строительство частных домов. Эксперт Дмитрий Котровский сообщает о растущем интересе застройщиков к индивидуальному жилищному строительству (ИЖС).

По данным Финансового института развития в жилищной сфере России ДОМ.РФ, 41% застройщиков планируют начать строительство частных домов, хотя в данный момент только 10% компаний занимаются этим сегментом. Более раньше рынок ИЖС не привлекал застройщиков из-за недостатка транспортной доступности и отсутствия соответствующих банковских продуктов для населения, пишет runews24.ru.

Кто будет покупать эти дома и что делает их привлекательными для потребителей? На это вопрос отвечает гендиректор ООО «Инвестиционные технологии» Дмитрий Михайлович Котровский, экс-председатель комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по строительству.

Он говорит о людях, которые не могут разместить свою семью из 4 человек в однокомнатной или двухкомнатной квартире. В Московском регионе и некоторых направлениях в Московской области практически невозможно купить студию за 9 миллионов рублей. Нет смысла приобретать такую площадь, если она не является инвестицией. Поэтому люди ищут возможность купить дом площадью не менее 90 квадратных метров с двумя спальнями и просторной гостиной-кухней.

Котровский упоминает пример девелопера «Самолет» по Дмитровскому направлению, где можно приобрести дом под ключ со всеми коммуникациями за 11 миллионов рублей. Хотя транспортная доступность не самая близкая, но железнодорожное и автобусное сообщение с Москвой существует.

Эксперт объясняет, что сегмент покупателей, которые понимают, что государство поддерживает ипотеку на индивидуальное жилье, начинает активно вкладываться в такое жилье, так как на московском рынке нет продукта, соответствующего их потребностям.

Кроме того, Котровский делится планами своей компании по строительству коттеджного поселка в Видном, который находится в 8 километрах от Москвы.

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