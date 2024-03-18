Паводок 2024: когда талые воды затопят Новосибирскую область

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
В 2023 году паводок проходил в три этапа. Первое сильное таяние снега началось с 21 марта. В апреле, когда начнут вскрывать лед на реках, подтопление станет намного интенсивнее. Это произойдет после второй декады месяца. Сильные затопления начались в мае и даже июне. Глава управления министерства ЧС Виктор Орлов во время оперативного совещания в правительстве региона 18 марта сообщил, что регион уже готовится к половодью.
«Продолжаются проведение мероприятий к подготовке безаварийного пропуска паводковых вод. Проведена оценка готовности города Искитима и шести муниципальных районов из 13 планируемых. Обследовано 13 гидротехнических сооружений из 19 планируемых», — сказал руководитель ведомства.
По данным «Западно-Сибирского УГМС», в третьей декаде марта ночью температура воздуха будет 0…-5 ºС, днем 0…-5 ºС. Средняя температура воздуха в апреле ожидается -1…+5 ºС. Во второй половине месяца возможны периоды с ночными температурами до +5, а днем до +18 ℃, а это значит, что снег в регионе растает быстро.
Этой весной подтопление паводковыми водами грозит 12 районам Новосибирской области. Угроза существует в Искитимском районе и городе Искитиме, а также в Маслянинском, Колыванском, Новосибирском, Коченевском, Тогучинском, Карасукском, Краснозерском, Кочковском, Кыштовском, Северном и Куйбышевском районах. Спасатели уже начали подготовку пунктов временного размещения для людей в этих населенных пунктах.
Губернатор Андрей Травников уже распорядился «О мероприятиях по организации пропуска паводковых вод на территории Новосибирской области в 2024 году». По этому распоряжению была создана межведомственная комиссия, которая будет проверять готовность муниципальных образований и организаций к безопасному пропуску паводковых вод.
Проверки будут проходить до 3 апреля и затронут 12 муниципальных районов и 1 городской округ, а также 19 гидротехнических сооружений. В рамках подготовки, муниципальные образования уже создали запас инертных материалов в объеме 70 тысяч тонн и резерв финансовых средств в размере 87,7 млн рублей на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с наводнением. Кроме того, планируется установить 41 гидрологический пост на различных водных объектах для контроля за уровнем воды.
В период вскрытия на реке Карасук возможно образование заторов льда, резкие подъемы уровней воды, выход на пойму, подтопление прибрежных участков населенных пунктов, предупредили в гидрометцентре. На реке Карасук у села Черновка и реки Тара у села Кыштовка возможно достижение опасных отметок уровня воды, затопление приусадебных участков, хозяйственных построек населенных пунктов. В периоды резкого потепления в марте — апреле при интенсивном снеготаянии возможно подтопление пониженных участков местности, разлив малых рек.
Из-за высоких температур началось быстрое таяние снега на ледниках Алтая в начале июня прошлого года. В результате этого, реки Катунь и Бия переполнили свои берега, и через неделю вода прибыла в Новосибирск. Сибиряки были в ожидании затопления береговой зоны на Обском водохранилище, Оби. Тогда уровень воды в реке Катунь у водомерного поста в Чемале достиг отметки 6,88 метра, что на метр превышает уровень наводнения, произошедшего на Алтае в 2014 году, самого сильного за последние полвека. В регионе был объявлен режим ЧС. В Новосибирске было поручено всем соответствующим службам готовится к ликвидации последствий затопления прибрежных территорий, прежде всего, дачных обществ в Первомайском и Советском районах.