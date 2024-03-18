Паводок 2024: когда талые воды затопят Новосибирскую область

Из-за высоких температур началось быстрое таяние снега на ледниках Алтая в начале июня прошлого года. В результате этого, реки Катунь и Бия переполнили свои берега, и через неделю вода прибыла в Новосибирск. Сибиряки были в ожидании затопления береговой зоны на Обском водохранилище, Оби. Тогда уровень воды в реке Катунь у водомерного поста в Чемале достиг отметки 6,88 метра, что на метр превышает уровень наводнения, произошедшего на Алтае в 2014 году, самого сильного за последние полвека. В регионе был объявлен режим ЧС. В Новосибирске было поручено всем соответствующим службам готовится к ликвидации последствий затопления прибрежных территорий, прежде всего, дачных обществ в Первомайском и Советском районах.