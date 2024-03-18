Подросток сломал бедро, упав в овраг: он звал прохожих на помощь

Posted Сегодня, 03:18
Published Сегодня, 03:18
Modified Сегодня, 03:20
Updated Сегодня, 03:20
Вечером 17 марта спасатели МАСС получили вызов на улицу Миргородскую. Там подросток, родившийся в 2008 году, нуждался в помощи.
По словам парня, он поскользнулся в овраге и упал. В результате падения он сломал шейку бедра и не мог самостоятельно встать, поэтому звал на помощь.
Сотрудники МАСС провели медицинскую эвакуацию, а затем вместе с бригадой скорой помощи наложили шину и доставили пострадавшего к скорой помощи. Работы были завершены в 21:06.
Напомним, ранее новосибирец упал в глубокий овраг на территории ботанического сада. Место происшествия было в пяти километрах от дороги.