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Парень пострадал

Подросток сломал бедро, упав в овраг: он звал прохожих на помощь

18 марта 2024, 03:18
Фото: 1MI
Парень пострадал

В Новосибирске подросток сломал бедро, упав в овраг

Парень оступился и упал в овраг в Новосибирске. Он звал на помощь людей и не мог выбраться самостоятельно.

Вечером 17 марта спасатели МАСС получили вызов на улицу Миргородскую. Там подросток, родившийся в 2008 году, нуждался в помощи.

По словам парня, он поскользнулся в овраге и упал. В результате падения он сломал шейку бедра и не мог самостоятельно встать, поэтому звал на помощь.

Сотрудники МАСС провели медицинскую эвакуацию, а затем вместе с бригадой скорой помощи наложили шину и доставили пострадавшего к скорой помощи. Работы были завершены в 21:06.

Напомним, ранее новосибирец упал в глубокий овраг на территории ботанического сада. Место происшествия было в пяти километрах от дороги.

Летел 50 метров: новосибирец упал в глубокий овраг на территории ботанического сада
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