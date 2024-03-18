Полицейские пресекли провокацию с зеленкой во время выборов в Новосибирске

Провокаторы заливали урны зеленкой и краской по всей России. Однако, это может испортить бюллетени, но они все равно будут считаться действительными. Зеленка просто окрашивает листок, но отметку избирателя в клеточке для голосования можно легко обнаружить. Злоумышленникам за такие провокации грозит до 5 лет.