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На выборах президенте случаев ЧП не допущено

Полицейские пресекли провокацию с зеленкой во время выборов в Новосибирске

18 марта 2024, 03:36
Фото: 1MI
На выборах президенте случаев ЧП не допущено
Во время голосования за президента России в Новосибирской области правоохранители пресекли провокацию на избирательном участке, о чем стало известно на оперативном совещании в правительстве региона 18 марта 2024.

Губернатор Андрей Травников поблагодарил всех причастных за хорошо проделанную работу во время голосование за будущего президента России. По словам главы региона, в Новосибирской области происшествий на выборах допущено практически не было и это заслуги правоохранительных органов.

«Происшествий не было, кроме известного случая с зеленкой. Полиция не допустила провокаций, хотя риски были. Спасибо за работу», — отметил Травников в ходе начала заседания.

Провокаторы заливали урны зеленкой и краской по всей России. Однако, это может испортить бюллетени, но они все равно будут считаться действительными. Зеленка просто окрашивает листок, но отметку избирателя в клеточке для голосования можно легко обнаружить. Злоумышленникам за такие провокации грозит до 5 лет.

Отметим, что 15 марта на одном из избирательных участков в Первомайской районе Новосибирска девушка залила краской бюллетени. 25-летнюю жительницу города задержали и доставили в полицию. Девушке грозит лишение свободы до пяти лет за воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.

Напомним, ранее были опубликованы предварительные итоги ЦИКа после обработки 90,01% протоколов. В лидерах Владимир Путин (самовыдвиженец) — 87,21%, затем идет Николай Харитонов (КПРФ) — 4,28%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,94%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,16%.

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