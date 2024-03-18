Полицейские пресекли провокацию с зеленкой во время выборов в Новосибирске

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Published Сегодня, 03:36
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Губернатор Андрей Травников поблагодарил всех причастных за хорошо проделанную работу во время голосование за будущего президента России. По словам главы региона, в Новосибирской области происшествий на выборах допущено практически не было и это заслуги правоохранительных органов.
«Происшествий не было, кроме известного случая с зеленкой. Полиция не допустила провокаций, хотя риски были. Спасибо за работу», — отметил Травников в ходе начала заседания.
Провокаторы заливали урны зеленкой и краской по всей России. Однако, это может испортить бюллетени, но они все равно будут считаться действительными. Зеленка просто окрашивает листок, но отметку избирателя в клеточке для голосования можно легко обнаружить. Злоумышленникам за такие провокации грозит до 5 лет.
Отметим, что 15 марта на одном из избирательных участков в Первомайской районе Новосибирска девушка залила краской бюллетени. 25-летнюю жительницу города задержали и доставили в полицию. Девушке грозит лишение свободы до пяти лет за воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.
Напомним, ранее были опубликованы предварительные итоги ЦИКа после обработки 90,01% протоколов. В лидерах Владимир Путин (самовыдвиженец) — 87,21%, затем идет Николай Харитонов (КПРФ) — 4,28%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,94%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,16%.