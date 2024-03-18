Посчитавшего себя котенком новосибирца пришлось спасать МЧС

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
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Updated Сегодня, 13:00
Инцидент произошел в обеденное время. Сначала сибиряк залез прямо на столб, но решил долго не задерживаться наверху. Однако спуститься вниз у него не вышло и пришлось звать подмогу.
«К месту прибыли пожарные ПСЧ №8. Они забрались на высоту, обмотали мужчину спасательными веревками и спустили на землю. Передали „высотника“ медикам. По оперативной информации, он не пострадал», — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области
При этом мужчина не смог объяснить, зачем он полез на столб. Возможно, новосибирец слишком увлекся Масленицей.
Напомним, что в Новосибирской области участились случаи провала под тонкий лед.