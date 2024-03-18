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Мужчину пришлось доставать спасателям МЧС

Посчитавшего себя котенком новосибирца пришлось спасать МЧС

18 марта 2024, 13:00
Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области
Мужчину пришлось доставать спасателям МЧС

В Новосибирске спасатели МЧС сняли мужчину с опоры ЛЭП

В минувшее воскресенье в Академгородке произошел забавный случай. Мужчина по неизвестным причинам залез на опору ЛЭП, но не смог спуститься оттуда.

Инцидент произошел в обеденное время. Сначала сибиряк залез прямо на столб, но решил долго не задерживаться наверху. Однако спуститься вниз у него не вышло и пришлось звать подмогу.

«К месту прибыли пожарные ПСЧ №8. Они забрались на высоту, обмотали мужчину спасательными веревками и спустили на землю. Передали „высотника“ медикам. По оперативной информации, он не пострадал», — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области

При этом мужчина не смог объяснить, зачем он полез на столб. Возможно, новосибирец слишком увлекся Масленицей.

Напомним, что в Новосибирской области участились случаи провала под тонкий лед.

Новосибирцы проваливаются под лед — зафиксировано четыре случая
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