Пять автомобилей врезались в Новосибирске, пострадал водитель Porsche

Posted Сегодня, 02:17
Published Сегодня, 02:17
Modified Сегодня, 02:20
Updated Сегодня, 02:20
Вечером 17 марта на перекрестке улицы Каменской и Октябрьской магистрали произошла серьезная авария с пятью автомобилями. Согласно информации из ВК-паблика АСТ-54, столкнулись Porsche Cayenne Coupe, BMW X7, Honda Torneo, Honda Accord и ВАЗ-2107.
Причины этой массовой аварии в настоящее время выясняют сотрудники Госавтоинспекции Новосибирска. Предварительно известно, что пострадал водитель автомобиля Porsche, его доставили в медицинское учреждение.
Напомним, ранее мы рассказывали, как автобус «Чемкент-Новосибирск» с 56 пассажирами перевернулся в Алтайском крае. В результате происшествия пострадали семеро взрослых, получивших травмы.