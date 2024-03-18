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Есть пострадавший

Пять автомобилей врезались в Новосибирске, пострадал водитель Porsche

18 марта 2024, 02:17
Фото: 1MI
Есть пострадавший
В Новосибирске произошла массовая авария, в которой столкнулись пять автомобилей. Есть один пострадавший.

Вечером 17 марта на перекрестке улицы Каменской и Октябрьской магистрали произошла серьезная авария с пятью автомобилями. Согласно информации из ВК-паблика АСТ-54, столкнулись Porsche Cayenne Coupe, BMW X7, Honda Torneo, Honda Accord и ВАЗ-2107.

Причины этой массовой аварии в настоящее время выясняют сотрудники Госавтоинспекции Новосибирска. Предварительно известно, что пострадал водитель автомобиля Porsche, его доставили в медицинское учреждение.

Фото: АСТ-54

Напомним, ранее мы рассказывали, как автобус «Чемкент-Новосибирск» с 56 пассажирами перевернулся в Алтайском крае. В результате происшествия пострадали семеро взрослых, получивших травмы.

Автобус «Чемкент-Новосибирск» с 56 пассажирами перевернулся в Алтайском крае
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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Авария#Россия#Эмилия Губарева#Госавтоинспекция
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