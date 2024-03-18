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Posted Сегодня, 11:22

Published Сегодня, 11:22

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

Авария произошла 18 марта в 7:50

Ребенок пострадал при столкновении отечественного и китайского автомобилей

18 марта 2024, 11:22
Фото: отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску
Авария произошла 18 марта в 7:50

Подросток пострадал при столкновении автомобилей «Жигули» и Chery в Новосибирске

Пенсионер отъезжал от поликлиники и не пропустил автомобиль Chery. В итоге машины столкнулись, пострадал 14-летний пассажир китайской иномарки.

Утром 18 марта 72-летний водитель за рулем ВАЗ-2105 выезжал со двора городской поликлиники №29 на улице Тюленина, 9 в жилмассиве Родники Калининского района и при повороте на улицу Земнухова не пропустил автомобиль «Чери».

В результате произошло столкновение двух автомобилей, пострадал 14-летний пассажир китайской иномарки, сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску. Пострадавшего подростка увезли в больницу.

Почти 300 аварий произошло в Новосибирске с начала 2024 года
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