Ребенок пострадал при столкновении отечественного и китайского автомобилей

Утром 18 марта 72-летний водитель за рулем ВАЗ-2105 выезжал со двора городской поликлиники №29 на улице Тюленина, 9 в жилмассиве Родники Калининского района и при повороте на улицу Земнухова не пропустил автомобиль «Чери».