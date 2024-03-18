Ребенок пострадал при столкновении отечественного и китайского автомобилей

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Утром 18 марта 72-летний водитель за рулем ВАЗ-2105 выезжал со двора городской поликлиники №29 на улице Тюленина, 9 в жилмассиве Родники Калининского района и при повороте на улицу Земнухова не пропустил автомобиль «Чери».
В результате произошло столкновение двух автомобилей, пострадал 14-летний пассажир китайской иномарки, сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску. Пострадавшего подростка увезли в больницу.