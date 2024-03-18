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Какие регионы голосовали меньше всего

Самая низкая явка на выборах оказалась в Новосибирской и Томской областях

18 марта 2024, 02:45
Фото: 1MI
Какие регионы голосовали меньше всего
В тройку лидеров по явке в Сибири вошли Кемеровская область (94,25%), Республика Тыва (94,05%), Красноярский край (74,88%). Минимальную явку в СФО продемонстрировали Новосибирская область (56,09%), Томская область (53,49%), Алтайский край (51,68%). Это данные без учета ДЭГ.

На выборах президента в 2024 году отмечена высокая явка избирателей в некоторых регионах России. Согласно данным, опубликованным на сайте ЦИК, наибольшую явку продемонстрировали Кемеровская область и Республика Тыва, где она почти достигла 95%.

Однако не все регионы могут похвастаться такими высокими показателями. Томская область и Новосибирская область показали наименьшую явку — около 50-60%. В частности, в городах Бердск и Искитим явка была еще ниже — 55% и 40% соответственно.

В Новосибирской области, как сообщается в избиркоме, к 18:00 часам явка избирателей составила 60,17%. Это означает, что проголосовало более 1,3 млн человек, включая тех, кто использовал дистанционное голосование.

Ранее были опубликованы предварительные итоги ЦИКа после обработки 90,01% протоколов. В лидерах Владимир Путин (самовыдвиженец) — 87,21%, затем идет Николай Харитонов (КПРФ) — 4,28%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,94%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,16%.

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