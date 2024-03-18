Самая низкая явка на выборах оказалась в Новосибирской и Томской областях

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На выборах президента в 2024 году отмечена высокая явка избирателей в некоторых регионах России. Согласно данным, опубликованным на сайте ЦИК, наибольшую явку продемонстрировали Кемеровская область и Республика Тыва, где она почти достигла 95%.
Однако не все регионы могут похвастаться такими высокими показателями. Томская область и Новосибирская область показали наименьшую явку — около 50-60%. В частности, в городах Бердск и Искитим явка была еще ниже — 55% и 40% соответственно.
В Новосибирской области, как сообщается в избиркоме, к 18:00 часам явка избирателей составила 60,17%. Это означает, что проголосовало более 1,3 млн человек, включая тех, кто использовал дистанционное голосование.
Ранее были опубликованы предварительные итоги ЦИКа после обработки 90,01% протоколов. В лидерах Владимир Путин (самовыдвиженец) — 87,21%, затем идет Николай Харитонов (КПРФ) — 4,28%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,94%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,16%.