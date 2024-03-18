Склады со спиртом и частные дома: в НСО произошло свыше 50 пожаров

По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, в этот же день едва не сгорела многодетная семья в поселке Сокур Мошковского района. К счастью, родителям и четверым детям удалось выбраться на улицу. Причиной пожара могла стать неисправная дымовая труба.