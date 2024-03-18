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В Новосибирской области за неделю произошло 56 пожаров

Склады со спиртом и частные дома: в НСО произошло свыше 50 пожаров

18 марта 2024, 06:37
Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области
В Новосибирской области за неделю произошло 56 пожаров

В новосибирском МЧС назвали количяество пожаров за неделю

С 11 по 17 марта в Новосибирской области произошло 56 пожаров. На них пострадали пять человек, двоих не удалось спасти.

Самый крупный пожар произошел в поселке Мочище 13 марта. На площади 1000 квадратных метров вспыхнули склады со спиртосодержащей продукцией. Быстро распространившийся огнь привел к обрушению кровли. На место прибыл 41 человек, было задействовано тринадцать единиц техники.

По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, в этот же день едва не сгорела многодетная семья в поселке Сокур Мошковского района. К счастью, родителям и четверым детям удалось выбраться на улицу. Причиной пожара могла стать неисправная дымовая труба.

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14 марта в поселке Казачий Мыс Татарского района сгорел дом. После тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили тело 74-летнего мужчины, пенсионер мог уронить тлеющий окурок. Еще один мужчина того же возраста погиб 15 марта в Ленинском районе Новосибирска.

Напомним, что в Новосибирске на стройке взорвался газовый баллон.

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