Склады со спиртом и частные дома: в НСО произошло свыше 50 пожаров

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
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Updated Сегодня, 06:39
Самый крупный пожар произошел в поселке Мочище 13 марта. На площади 1000 квадратных метров вспыхнули склады со спиртосодержащей продукцией. Быстро распространившийся огнь привел к обрушению кровли. На место прибыл 41 человек, было задействовано тринадцать единиц техники.
По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, в этот же день едва не сгорела многодетная семья в поселке Сокур Мошковского района. К счастью, родителям и четверым детям удалось выбраться на улицу. Причиной пожара могла стать неисправная дымовая труба.
14 марта в поселке Казачий Мыс Татарского района сгорел дом. После тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили тело 74-летнего мужчины, пенсионер мог уронить тлеющий окурок. Еще один мужчина того же возраста погиб 15 марта в Ленинском районе Новосибирска.
Напомним, что в Новосибирске на стройке взорвался газовый баллон.