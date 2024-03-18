Украинские хакеры пытались атаковать сайты госорганов в дни выборов

Во время выборов президента в России на сайты государственных учреждений были совершены хакерские атаки, о чем заявляли украинские ресурсы. Губернатор Андрей Травников спросил у главы минцифры региона Сергея Цукаря об обстановке со взломами в Новосибирской области.