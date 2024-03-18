Украинские хакеры пытались атаковать сайты госорганов в дни выборов

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
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Updated Сегодня, 04:33
Во время выборов президента в России на сайты государственных учреждений были совершены хакерские атаки, о чем заявляли украинские ресурсы. Губернатор Андрей Травников спросил у главы минцифры региона Сергея Цукаря об обстановке со взломами в Новосибирской области.
Как отметил руководитель министерства, данную информацию можно назвать фейком. Да, все три дня выборов атаки на сайты наблюдались, однако они были успешно отражены и никаких последствий не имели.
Ранее стало известно, как полицейские пресекли провокацию с зеленкой во время выборов в Новосибирске.
Напомним, ранее были опубликованы предварительные итоги ЦИКа после обработки 90,01% протоколов. В лидерах Владимир Путин (самовыдвиженец) — 87,21%, затем идет Николай Харитонов (КПРФ) — 4,28%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,94%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,16%.