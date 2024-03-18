atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:31

Published Сегодня, 04:31

Modified Сегодня, 04:33

Updated Сегодня, 04:33

Хакеры пытались атаковать сайты

Украинские хакеры пытались атаковать сайты госорганов в дни выборов

18 марта 2024, 04:31
Фото: 1MI
Хакеры пытались атаковать сайты

Хакеры пытались атаковать сайты госорганов в Новосибирске в дни выборов

Хакерские атаки пришлось отражать все три дня выборов в России, о чем стало известно во время оперативного совещания в правительстве Новосибирской области 18 марта 2024.

Во время выборов президента в России на сайты государственных учреждений были совершены хакерские атаки, о чем заявляли украинские ресурсы. Губернатор Андрей Травников спросил у главы минцифры региона Сергея Цукаря об обстановке со взломами в Новосибирской области.

Как отметил руководитель министерства, данную информацию можно назвать фейком. Да, все три дня выборов атаки на сайты наблюдались, однако они были успешно отражены и никаких последствий не имели.

Ранее стало известно, как полицейские пресекли провокацию с зеленкой во время выборов в Новосибирске.

Напомним, ранее были опубликованы предварительные итоги ЦИКа после обработки 90,01% протоколов. В лидерах Владимир Путин (самовыдвиженец) — 87,21%, затем идет Николай Харитонов (КПРФ) — 4,28%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,94%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,16%.

Как распределились голоса на выборах президента по районам Новосибирска и области
Узнать подробнее
Читайте также:
Итоги выборов президента в Новосибирской области в цифрахПолицейские пресекли провокацию с зеленкой во время выборов в Новосибирске
#Политика#Общество#Технологии#Новосибирск#Выборы президента 2024#Губернатор#Голосование#Эмилия Губарева#Хакеры#Атака
Подпишитесь
Итоги выборов президента в Новосибирской области в цифрах
Сегодня, 04:05
Самая низкая явка на выборах оказалась в Новосибирской и Томской областях
Сегодня, 02:45
Два корейских кафе продают в Новосибирске. Сколько за них просят
Сегодня, 01:34
Инженер из Новосибирска построил дом на колесах. Теперь туристы глазеют на его жилье
Сегодня, 01:50
Подросток сломал бедро, упав в овраг: он звал прохожих на помощь
Сегодня, 03:18
Полицейские пресекли провокацию с зеленкой во время выборов в Новосибирске
Сегодня, 03:36