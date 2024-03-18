В Новосибирск доставят последних «рогатых» из 120 машин

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Благодаря новой технике удалось продлить маршруты №29, 7 и 36. Также часть машин направлена на маршрут №5.
«В Новосибирск поступило 117 троллейбусов. Один сейчас в дороге, в течение недели завод направит еще две машины. Таким образом, мы закроем контракт на 120 единиц техники», — заявил в ходе аппаратного совещания исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов.
В конце февраля в Новосибирск поступило 110 троллейбусов. Их поставили на линию с 1 марта.