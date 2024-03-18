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В Новосибирск доставят последнюю партию троллейбусов

В Новосибирск доставят последних «рогатых» из 120 машин

18 марта 2024, 08:07
Фото: 1MI
В Новосибирск доставят последнюю партию троллейбусов

В Новосибирске завершат работу по приемке 120 троллейбусов

В Новосибирск в течение недели прибудет последняя партия троллейбусов по контракту. Таким образом, в троллейбусном парке будет 120 единиц техники.

Благодаря новой технике удалось продлить маршруты №29, 7 и 36. Также часть машин направлена на маршрут №5.

«В Новосибирск поступило 117 троллейбусов. Один сейчас в дороге, в течение недели завод направит еще две машины. Таким образом, мы закроем контракт на 120 единиц техники», — заявил в ходе аппаратного совещания исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов.

В конце февраля в Новосибирск поступило 110 троллейбусов. Их поставили на линию с 1 марта.

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#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Пассажирский транспорт#Троллейбусы#Общественный транспорт#Мэрия Новосибирска#Олег Клемешов#Александр Ляхов
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